Правительство не возобновило программы "Первый" и "Семейный автомобиль"

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Постановление правительства РФ о продлении программы льготного автокредитования не возобновляет программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" в 2018 году, сообщает Минпромторг.

Ранее в понедельник правительство сообщало, что продлило программу льготного автокредитования до 2020 года. Она предполагает предоставление кредитной организацией скидки на уплату первоначального взноса по кредиту в 10% от стоимости приобретаемого автомобиля российского производства с последующим возмещением затрат из федерального бюджета. Общий объем финансирования программы — 15 миллиардов рублей. Кроме того, для жителей Дальнего Востока скидка, предоставляемая в рамках соцпрограмм "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", увеличена до 25% от стоимости приобретаемого автомобиля в ДФО.

"Утверждение постановления не возобновляет в 2018 году реализацию программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", а позволит кредитным организациям возместить части затрат, возникших вследствие предоставления скидки на уплату первоначального взноса в рамках вышеуказанных программ, а также позволит возместить выпадающие доходы по кредитам, выданным в 2015-2017 годах физическим лицам на приобретение автомобилей (возмещение процентной ставки)", — говорится в сообщении Минпромторга.

По данным ведомства, по состоянию на 22 июля в рамках программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" реализовано более 97 тысяч автомобилей.

Отмечается, что в соответствии с законом о бюджете финансирование программы льготного автокредитования на 2019-2020 годы предусмотрено только в части возмещения выпадающих доходов (возмещение процентной ставки). Вопрос реализации в 2019-2020 году программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" прорабатывается Минпромторгом и Минфином.

Программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" в 2018 году действовали с 1 января по 16 мая. Особая программа для жителей ДФО, запущенная 11 апреля 2018 года, продолжает действовать по настоящее время. Допсредств на реализацию программ в 2018 году в настоящее время не предусмотрено.