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Общество

Венедиктов заявил об уходе из совета директоров "Эха Москвы"

(обновлено: 20:32 30.07.2018)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГлавный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов. Архивное фотоГлавный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил в своем Telegram-канале, что вышел из совета директоров радиостанции.

"Миноритариев теперь там будет представлять мой заместитель Екатерина Годлина", — написал Венедиктов.

Причины ухода

Позднее главный редактор "Эха Москвы" объяснил, что покинул совет директоров радиостанции из-за кредита, о котором миноритариям было не известно. 

Логотип радиостанции Эхо Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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"Бюджет, который был внесен — большинство совета директоров его одобрило, я, представляющий 34% миноритариев, голосовал против", — заявил Венедиктов.

Но дело, по его словам, даже не в разногласиях по бюджету, а в кредите на 48 миллионов рублей, взятом генеральным директором без разрешения.

Судя по всему, займ был взят у "Газпрома".

Извиниться перед президентом

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии упоминал, что "Газпром" финансирует "Эхо Москвы". Венедиктов это отрицал.

Здание парламента Канады в Оттавею. Архивное фото
© AFP 2018 / Geoff Robins
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"Конечно, он (кредит. — Прим. ред.) возвратный, с двухпроцентной ставкой, но все равно это можно считать как финансирование в госбанке. То есть президент был прав, а я, возражая ему, член совета директоров, был не прав", — добавил он.

Венедиктов указал на то, что глава государства лучше осведомлен о том, что происходит в "Эхо Москвы".

"Теперь придётся публично извиняться", — сказал Венедиктов.

Он подчеркнул, что решение о его уходе утвердили на собрании акционеров 28 июня.

"Это шизофрения"

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин прокомментировал финансирование Газпромом "Эха Москвы"
Главред радиостанции отметил, что не может "заниматься клоунадой". По его словам, член совета директоров должен занимать одну позицию, а главный редактор и представитель миноритариев — другую.

"Это шизофрения. Я просто сделал выбор в пользу редакции", — заключил Венедиктов.

Закрытое акционерное общество "Эхо Москвы" входит в "Газпром-Медиа". Холдингу принадлежит контрольный пакет акций радиостанции. В совет директоров входят девять человек.

Прямая линия с Путиным

В ходе прямой линии с Владимиром Путиным в июне один из пользователей задал президенту вопрос о том, когда "Газпром" прекратит финансирование "Эха Москвы".

"Газпром" действительно финансирует эту компанию и не вмешивается в редакционную политику. Это в том числе свидетельствует о том, что мы уделяем внимание тому, что называется свободой прессы", — ответил Путин.

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