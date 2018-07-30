Телеканал RT назвал первых лауреатов премии Khaled Alkhateb Memorial Awards

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов выступает на церемонии вручения международной премии The Khaled Alkhateb Memorial Awards за лучшие работы военных корреспондентов из горячих точек. 30 июля 2018

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов выступает на церемонии вручения международной премии The Khaled Alkhateb Memorial Awards за лучшие работы военных корреспондентов из горячих точек. 30 июля 2018

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Телеканал RT в понедельник провел первую церемонию награждения международной премией, посвященной памяти корреспондента арабской редакции телеканала Халеда аль-Хатыба, победителями стали журналисты из Ирака, Сингапура и Ирландии.

Церемония состоялась в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве. На победу в трех номинациях претендовали работы на десяти языках более чем из 20 стран.

В номинации "Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео" победу одержала Анна Каренина Толентино из Сингапура с работой "Без прикрас: Побег из Марави". Лента рассказывает о захвате боевиками города Марави на юге Филиппин и о боях за его освобождение. В основу ленты легли съемки с мобильных телефонов местных жителей, военнослужащих и террористов.

© РИА Новости / Виталий Белоусов Перейти в фотобанк Лауреаты международной премии The Khaled Alkhateb Memorial Awards за лучшие работы военных корреспондентов из горячих точек: Асаад аль-Зальзали (Ирак), Анна Каренина Толентино (Сингапур) и Джейсон О'Брайен (Ирландия). 30 июля 2018 © РИА Новости / Виталий Белоусов Перейти в фотобанк Лауреаты международной премии The Khaled Alkhateb Memorial Awards за лучшие работы военных корреспондентов из горячих точек: Асаад аль-Зальзали (Ирак), Анна Каренина Толентино (Сингапур) и Джейсон О'Брайен (Ирландия). 30 июля 2018

Асаад аль-Зальзали из Ирака выиграл в номинации "Короткое видео" с видеосюжетом "Дети ИГИЛ", в которой рассказывается о том, как живут семьи боевиков после освобождения Ирака от террористической группировки "Исламское государство"*. Наконец, приз за лучший текстовый репортаж из зоны конфликта получил ирландец Джейсон О"Брайен за репортаж из Сирии. В репортаже О'Брайен рассказывает о том, как мирные жители пытаются вернуться к нормальной жизни после изгнания боевиков ИГ* с большей части территории Сирии.

Церемонию посетил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов, чтобы вручить медаль "За отвагу" Лидии аль-Хатыб — матери Халеда. Награды также получили оператор съемочной группы Муутаз Якуб и водитель Мухаммад Хамхам.

Церемония вручения премий Khaled Alkhateb Memorial Awards прошла 30 июля — в первую годовщину гибели 25-летнего аль-Хатыба. Он погиб в результате ракетного обстрела со стороны террористов "Исламского государства"* в сирийской провинции Хомс. В своих репортажах он освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В апреле 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении аль-Хатыба медалью "За отвагу".

* Террористическая организация, запрещенная в России.