Телеканал RT назвал первых лауреатов премии Khaled Alkhateb Memorial Awards

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Телеканал RT в понедельник провел первую церемонию награждения международной премией, посвященной памяти корреспондента арабской редакции телеканала Халеда аль-Хатыба, победителями стали журналисты из Ирака, Сингапура и Ирландии.
В номинации "Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео" победу одержала Анна Каренина Толентино из Сингапура с работой "Без прикрас: Побег из Марави". Лента рассказывает о захвате боевиками города Марави на юге Филиппин и о боях за его освобождение. В основу ленты легли съемки с мобильных телефонов местных жителей, военнослужащих и террористов.
Асаад аль-Зальзали из Ирака выиграл в номинации "Короткое видео" с видеосюжетом "Дети ИГИЛ", в которой рассказывается о том, как живут семьи боевиков после освобождения Ирака от террористической группировки "Исламское государство"*. Наконец, приз за лучший текстовый репортаж из зоны конфликта получил ирландец Джейсон О"Брайен за репортаж из Сирии. В репортаже О'Брайен рассказывает о том, как мирные жители пытаются вернуться к нормальной жизни после изгнания боевиков ИГ* с большей части территории Сирии.
Церемония вручения премий Khaled Alkhateb Memorial Awards прошла 30 июля — в первую годовщину гибели 25-летнего аль-Хатыба. Он погиб в результате ракетного обстрела со стороны террористов "Исламского государства"* в сирийской провинции Хомс. В своих репортажах он освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В апреле 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении аль-Хатыба медалью "За отвагу".
* Террористическая организация, запрещенная в России.