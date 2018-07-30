МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Компания-производитель бытовой техники Bork может получить штраф в размере до 500 тысяч рублей, если Федеральная антимонопольная служба России сочтет нарушением ее рекламу с использованием кадров из телепрограммы с участием президента Владимира Путина, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В конце мая Bork опубликовала на своем канале в YouTube отрывок из передачи "День с президентом", озаглавив его "Техника Bork на кухне у президента Российской Федерации В.В.Путина". При этом в ролике сделаны стоп-кадры, на которых компания пометила надписями технику своей марки.

"В ФАС России не поступало жалоб на указанную Вами рекламу. Федеральная антимонопольная служба проведет выяснение обстоятельств и в случае выявления признаков нарушения примет меры, предусмотренные законодательством", — отметили в ведомстве.

"Если факт нарушения будет доказан, компании грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей", — уточнили в ФАС.