МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Пострадавшие в ДТП с участием автобуса на автодороге А-107 в Домодедовском районе Подмосковья получат страховые выплаты в САК "Энергогарант", говорится в сообщении Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

В субботу в Домодедовском районе Подмосковья опрокинулся рейсовый автобус маршрута Москва-Ижевск, который перевозил артистов удмуртского народного ансамбля песни и пляски "Танок". По данным подмосковного главка МВД, жертв в результате ДТП нет. Представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что для осмотра в Домодедовскую центральную районную больницу Московской области после ДТП доставили более 25 человек, включая четырех детей и двух водителей. По данным властей Удмуртии, в автобусе было 26 артистов, включая четверых детей и двух водителей.

В подельник в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области сообщали РИА Новости, что одиннадцать пострадавших, среди которых один ребенок, остаются в больницах в состоянии средней степени тяжести.

"Пассажиры автобуса, попавшего в ДТП в Подмосковье, могут рассчитывать на страховые выплаты до 2 миллионов рублей в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП)… ответственность перевозчика застрахована в САК "Энергогарант", — говорится в сообщении.

Страховщик подтвердил наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты.

Согласно законодательству, каждому пострадавшему в ДТП в зависимости от тяжести травм предусмотрена выплата в размере, определяемом по специальной таблице, утвержденной постановлением правительства РФ. Выплаты за несколько травм суммируются, но их общая сумма не может превысить 2 миллионов рублей.