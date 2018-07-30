МЧС сможет останавливать работу объектов массового пребывания до 90 суток

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Пожарный надзор получит право приостанавливать работу объектов с массовым пребыванием людей до 90 суток за нарушения пожарной безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Отмечается, что МЧС России подготовило законопроект, который позволит реагировать на правонарушения, связанные с угрозой жизни и здоровья людей на объектах с массовым пребыванием людей.

Сообщается, что документом вносятся изменения в КоАП в части наложения административных штрафов. За нарушение требований пожарной безопасности предлагается установить штрафы для граждан — от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 до 25 тысяч рублей, для осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 30 до 40 тысяч рублей. На юридические лица могут быть наложены штрафы в размере от 200 000 до 400 000 рублей.

"Предусмотрена возможность приостановления деятельности объекта на срок до 90 суток", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что проектом ФЗ определено, за какие нарушения могут применяться указанные меры: неисправность противопожарного водоснабжения, электроустановок, систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противодымной защиты, а также несоответствие эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности.

"Ранее подобная статья была, но применялась только в том случае, если нарушения на объекте выявлялось повторно. Сегодня мы считаем, что на такие нарушения необходимо реагировать стразу", — приводятся слова директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева.

Сообщается, что в настоящее время законопроект проходит процедуру согласования с федеральными органами исполнительной власти. После этого в него будут внесены изменения с учетом поступивших предложений.