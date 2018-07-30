Путин подписал закон об уменьшении неустойки за задержку алиментов

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает возможность уменьшить размер неустойки за задержку выплат алиментов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом предполагается снижение размера неустойки, подлежащей выплате алиментщиком по решению суда, при образовании задолженности по алиментам по его вине – с 1/2 до 1/10 процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.

Кроме того, суд наделяется полномочиями уменьшить размер неустойки за несвоевременную уплату алиментов с учетом материального и (или) семейного положения алиментщика, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства по уплате алиментов.

Кроме того, суд вправе полностью или частично освободить алиментщиков от уплаты задолженности по алиментам или задолженности по уплате неустойки за несвоевременную выплату алиментов, если неуплата алиментов имела место в связи с болезнью этого лица или по другим уважительным причинам и его материальное и семейное положение не дает возможности погасить образовавшуюся задолженность.