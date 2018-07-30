Медведев назвал Крымский мост "лучшей коммуникацией" региона с материком

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал Крымский мост "новой и самой лучшей коммуникацией" полуострова с материковой частью России.

"Начал свою работу мост, и этот мост, конечно, создает совершенно другую ситуацию, через мост едет большой поток туристов, это очень хорошо для Республики Крым и для Севастополя. Какие здесь открываются перспективы, какие задачи вы планируете решить с учетом появления новой и самой лучшей коммуникации, которая связывает полуостров и остальную часть РФ?" — отметил Медведев во время рабочей встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Аксенов заявил, что через мост в обе стороны уже проехали 1,140 миллиона автомобилей и 12 тысяч автобусов. Рекорды ставит и аэропорт Симферополя, который обслужил 2,5 миллиона человек. По мнению Аксенова, ввод в эксплуатацию моста также даст новый импульс для развития туризма на автокемпингах.

Медведев заметил, что мост открывает для туризма "принципиально новые возможности", особенно с учетом строительства железнодорожной ветки. Он поздравил регион с успешной реализацией проекта, а Аксенов в ответ поблагодарил кабмин за помощь, которая оказывалась по линии правительства.

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