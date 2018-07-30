Медведев поучаствовал в запуске движения "Комет" между Севастополем и Ялтой

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев открыл регулярное движение скоростного пассажирского судна "Комета" между Севастополем и Ялтой.
Капитан "Кометы" Илларион Мироненко предложил Медведеву по старой морской традиции открыть навигацию. Глава кабмина сказал, что сделает это с удовольствием, и дважды ударил в установленный колокольчик. Затем гости вместе с Медведевым проследовали на борт судна.
Уже на борту "Кометы" Медведеву рассказали о технических особенностях корабля и продемонстрировали презентационный ролик о продукции концерна "Калашников" — он осуществляет проект строительства совместно с заводом "Вымпел". Глава правительства посидел в салоне для пассажиров, поднялся в рубку капитана, где командир судна ответил на вопросы о системе управления и жизнеобеспечения корабля. В следующем году запланировано производство ещё двух подобных "Комет", имеются разработки по улучшению конструкции подводных крыльев: намечается оснастить их системой стабилизации, чтобы ещё больше купировать последствия морской качки.
Пройдя несколько морских миль по маршруту, "Комета 120М" развернулась и вернулась к причалу. "Очень хорошее судно, достойная замена "Кометам", "Ракетам", которые у нас в Советском Союзе эксплуатировались, которые до сих пор ходят по рекам и по морям. Так что, я надеюсь, что оно войдёт в серию и будет очень удобным средством передвижения для большого количества наших граждан, которые и в Крыму отдыхают и которые отдыхать будут в других местах. Так что будем надеяться на возобновление производства на совершенно новом техническом уровне", — рассказал Медведев журналистам, сойдя на берег.
Планируется, что "Комета" будет работать на регулярной линии "Севастополь-Ялта-Севастополь", поездка между этими городами займет порядка двух часов.
Ранее сообщалось, что судно на подводных крыльях "Комета 120М" изготовили на судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске, это первое пассажирское судно в истории предприятия. Судно создано на базе кораблей на подводных крыльях и предназначено для перевозки пассажиров в прибрежной зоне. На борт могут подняться 120 человек, включая 22 пассажира бизнес-класса. Максимальная скорость хода — 35 узлов (65 километров в час).
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