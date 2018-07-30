Глава "Чеченфильма" отрицает причастность компании к делу о мошенничестве

ГРОЗНЫЙ, 30 июл – РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве, возбужденное в отношении представителей "Чеченфильма", о котором сообщили в понедельник СМИ, не имеет отношения к деятельности функционирующей одноименной кинокомпании, сообщил РИА Новости в понедельник гендиректор кинокомпании "Чеченфильм" Беслан Терекбаев.

Ранее издание РБК сообщило , что правоохранители в мае возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении представителей кинокомпании "Чеченфильм" после обращения в Генпрокуратуру министра культуры России Владимира Мединского. По данным издания, Минкультуры в 2011 году заключило с "Чеченфильмом" госконтракт на создание фильма "Тоска" по рассказу Чехова. Субсидия в размере почти 21,9 миллиона рублей была перечислена студии. Фильм так и не был снят, и в июле 2014 года суд обязал студию вернуть Минкультуры 21,9 миллиона рублей основного долга и еще 1,4 миллиона рублей в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами. Но ГУП так и не расплатилось с министерством, в сентябре 2014 года "Чеченфильм" был ликвидирован.

"Уголовное дело к нам не имеет никакого отношения. Мы не являемся преемниками ГУП "Чеченфильм", мы — ООО "Чеченфильм", и я учредитель, это всего лишь совпадение названия. Мы ничего не можем сказать относительно этого дела", — пояснил Терекбаев.

По его словам, кинокомпания, которой он руководит, активно работает последние годы и уже заявила о себе.

"Кинокомпания "Чеченфильм" за последние два года участвовала в создании семи фильмов, пять из них полнометражных и два — короткометражных. Два фильма мы сняли совместно со студией "Русская Фильм Группа" Алексея Петрухина. Картина называется "Прощаться не будем" и уже вышла в прокат в России. Второй фильм, "Испытание", выйдет 4 октября", — рассказал Терекбаев, который был продюсером в этих проектах.

По его словам, "Чеченфильм" завершил также съемки первого с начала 90-х годов совместного российско-индийского фильма "Лучшие друзья", снятого при поддержке Минкультуры РФ и Фонда поддержки и развития кинематографии Северного Кавказа, идет постпроизводство. "Картина выйдет в прокат в конце текущего, либо начале следующего года и будет показываться в 22 странах мира, в основном мусульманских, и России и Индии", — уточнил Терекбаев.

Фильм "Лучшие друзья" рассказывает о приключениях трех мальчиков: русского, чеченца и индийца. Действие разворачивается в России и Индии, съемки проходили также в Чечне с участием, помимо российских актеров, звезд Болливуда. Как ранее сообщалось, бюджет фильма составлял 70 миллионов рублей.