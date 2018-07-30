Глава "Чеченфильма" отрицает причастность компании к делу о мошенничестве

ГРОЗНЫЙ, 30 июл – РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве, возбужденное в отношении представителей "Чеченфильма", о котором сообщили в понедельник СМИ, не имеет отношения к деятельности функционирующей одноименной кинокомпании, сообщил РИА Новости в понедельник гендиректор кинокомпании "Чеченфильм" Беслан Терекбаев.
"Уголовное дело к нам не имеет никакого отношения. Мы не являемся преемниками ГУП "Чеченфильм", мы — ООО "Чеченфильм", и я учредитель, это всего лишь совпадение названия. Мы ничего не можем сказать относительно этого дела", — пояснил Терекбаев.
По его словам, кинокомпания, которой он руководит, активно работает последние годы и уже заявила о себе.
"Кинокомпания "Чеченфильм" за последние два года участвовала в создании семи фильмов, пять из них полнометражных и два — короткометражных. Два фильма мы сняли совместно со студией "Русская Фильм Группа" Алексея Петрухина. Картина называется "Прощаться не будем" и уже вышла в прокат в России. Второй фильм, "Испытание", выйдет 4 октября", — рассказал Терекбаев, который был продюсером в этих проектах.
Фильм "Лучшие друзья" рассказывает о приключениях трех мальчиков: русского, чеченца и индийца. Действие разворачивается в России и Индии, съемки проходили также в Чечне с участием, помимо российских актеров, звезд Болливуда. Как ранее сообщалось, бюджет фильма составлял 70 миллионов рублей.