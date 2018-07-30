МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Выдающийся российский специалист в области мировой экономики, президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) академик Александр Дынкин, которому в понедельник исполнилось 70 лет, указом президента РФ награжден орденом Александра Невского.

Согласно тексту указа, опубликованного на официальном портале правовой информации, Дынкин удостоен награды за заслуги в развитии науки и многолетнюю добросовестную работу.

Академик Александр Александрович Дынкин — один из ведущих российских специалистов в области мировой экономики и международной политики. Дынкину принадлежит приоритет в разработке ряда актуальных вопросов экономического развития России. В центре его исследований находятся вопросы экономического роста, прогнозирования, энергетики, международных сопоставлений, закономерностей инновационного развития. Созданная им научная школа изучения инновационной экономики известна как в России, так и за рубежом.

Под руководством Дынкина разработана методология долгосрочного социально-экономического прогнозирования, подготовлена серия долгосрочных и краткосрочных прогнозов мировой экономики, получивших высокую оценку академического сообщества, образовательных структур, заинтересованных государственных органов.

Дынкин с 1975 года работает в ИМЭМО РАН, занимал должности младшего, старшего и ведущего научный сотрудника, заведующего сектором, заместителя и первого заместителя директора, с 2006 года — директора института, с 2017 года — президента (научного руководителя) института.0

Член президиума РАН, член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию, член научного совета при Совете безопасности РФ, член научного совета при министре иностранных дел РФ, председатель Российского Пагуошского комитета при президиуме РАН.

В разные годы Дынкин был награжден орденом "Знак Почета", орденом Дружбы, орденом Почета. Удостоен Золотой медали имени Примакова РАН, медалей Совета Безопасности РФ, медали министерства обороны РФ "За укрепление боевого содружества". Кавалер японского "Ордена Восходящего солнца с золотыми лучами" — за выдающиеся заслуги в сфере развития дружбы с Японией.