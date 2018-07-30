Путин подписал закон о возрастной маркировке в медиаконтенте

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы возрастной маркировки в медиаконтенте СМИ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Данный закон вносит изменения в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью".

"Опубликование в СМИ программ теле- и (или) радиопередач, перечней и (или) каталогов информационной продукции без размещения знака информационной продукции либо со знаком информационной продукции, не соответствующим категории информационной продукции, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей, на должностных лиц — от трех тысяч до семи тысяч рублей, на юридических лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей", — говорится в документе.

Кроме того, производитель и распространитель медиаконтента вправе заключить с лицом, представившим материалы, договор, согласно которому ответственность за наличие или отсутствие маркировки возлагается на последнего.