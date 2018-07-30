Путин подписал закон об информировании о последствиях досрочной смены НПФ

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном информировании граждан о последствиях досрочного перехода из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой или в Пенсионный фонд России (ПФР), благодаря которому граждане больше не будут по незнанию терять накопленный доход от инвестирования своих пенсионных накоплений.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон обязывает НПФ, осуществляющий деятельность по обязательному пенсионному страхованию, предоставлять застрахованным лицам сведения о возможной потере ими дохода от инвестирования пенсионных накоплений в случае досрочного перехода из одного фонда в другой. Документ вступит в силу со дня официального опубликования, положения, касающиеся информирования граждан о последствиях досрочного перехода, начнут действовать с 1 января 2019 года.

Закон предусматривает, что гражданин сможет подать заявление о досрочном переходе через портал госуслуг и получить от НПФ информацию о возможных потерях инвестиционного дохода в связи с этим. При этом предусматривается так называемый "период охлаждения" — гражданин будет вправе отказаться от перехода в течение 20 дней с подачи заявления. Обмен информацией между НПФ и ПФР будет осуществляться с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.