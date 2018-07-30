Путин подписал закон об информировании о последствиях досрочной смены НПФ

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном информировании граждан о последствиях досрочного перехода из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой или в Пенсионный фонд России (ПФР), благодаря которому граждане больше не будут по незнанию терять накопленный доход от инвестирования своих пенсионных накоплений.
Закон обязывает НПФ, осуществляющий деятельность по обязательному пенсионному страхованию, предоставлять застрахованным лицам сведения о возможной потере ими дохода от инвестирования пенсионных накоплений в случае досрочного перехода из одного фонда в другой. Документ вступит в силу со дня официального опубликования, положения, касающиеся информирования граждан о последствиях досрочного перехода, начнут действовать с 1 января 2019 года.
Закон предусматривает, что гражданин сможет подать заявление о досрочном переходе через портал госуслуг и получить от НПФ информацию о возможных потерях инвестиционного дохода в связи с этим. При этом предусматривается так называемый "период охлаждения" — гражданин будет вправе отказаться от перехода в течение 20 дней с подачи заявления. Обмен информацией между НПФ и ПФР будет осуществляться с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.