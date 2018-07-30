Путин подписал закон о возмещении угонщиками ущерба за порчу машины

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает угонщиков автомобилей возмещать ущерб в случае последующей кражи или порчи транспортных средств, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вносит поправки в статью 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности лиц, завладевших чужим имуществом.

Лицо, неправомерно завладевшее чужим имуществом, которое впоследствии было повреждено, либо утрачено вследствие действий другого лица, действовавшего независимо от первого лица, отвечает за причиненный вред. Указанное правило не освобождает от возмещения вреда со стороны непосредственного причинителя вреда, следует из текста закона.

По словам главы комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павла Крашенинникова, проект закона был ранее внесен для реализации постановления Конституционного суда, направленного на защиту прав и законных интересов граждан, ставших жертвой угона или кражи автомобиля.

Крашенинников ранее пояснял, что новая норма позволит предъявлять требования о возмещении вреда, причиненного чужому имуществу, к тем, кто создает "условия для причинения вреда". Он отмечал, что это особенно важно, когда непосредственный причинитель вреда не установлен.