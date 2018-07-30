Путин подписал закон о наделении регионов правом надзора за аттракционами

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет регионы полномочиями по надзору за техническим состоянием аттракционов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Проект закона был внесен в нижнюю палату парламента депутатами самарской областной думы в июне 2017 года.

Закон уточняет полномочия органов госвласти субъектов РФ в сфере регионального госнадзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники и дополняет их региональным госнадзором в области эксплуатации аттракционов, а также осуществлением в установленном правительством РФ порядке их государственной регистрации.

Закон также устанавливает, что перечень требований к техсостоянию аттракционов, а также порядок осуществления регионального госнадзора устанавливаются правительством РФ.

Закон вступает в силу по истечении шести месяцев после дня его официального опубликования.