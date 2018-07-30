Путин подписал закон об отмене пошлины при восстановлении документов при ЧС

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от уплаты госпошлины за восстановление документов, утраченных или испорченных в результате чрезвычайных ситуаций, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.
Проблема необходимости уплаты госпошлины обозначилась после частичного обрушения дома в Ижевске в ноябре 2017 года из-за взрыва газа. От пострадавших, а также от уполномоченного по правам человека в Удмуртии поступили предложения по решению соответствующей проблемы на законодательном уровне, отмечали авторы поправок.