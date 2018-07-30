В августе московские больницы пригласят горожан на бесплатные обследования

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Больницы и медицинские центры Москвы в рамках проекта департамента здравоохранения "Входите, открыто!" приглашают в августе горожан на бесплатные обследования, занятия и консультации, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В рамках проекта департамента здравоохранения "Входите, открыто!" московские врачи подготовили более 150 полезных мероприятий для москвичей, посетить которые смогут все желающие", — сказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Добавляется, что особое внимание уделят женщинам, будущим мамам и родителям, у которых есть дети с различными заболеваниями. Около 20 клиник проведут дни открытых дверей для родителей и пар, готовящихся к рождению ребенка. Более 80 мероприятий состоится только для будущих мам — курсы, консультации, экскурсии по роддомам и лекции для беременных. В рамках каждого мероприятия можно будет получить консультацию специалиста и задать вопросы.

Для будущих мам занятия, лекции и консультации пройдут в родильном доме городской клинической больницы Д.Д. Плетнева, акушерском филиале №1 городской клинической больницы №13, а также в городской клинической больнице №51, а детей примут в детской городской клинической больнице имени З.А. Башляевой

Кроме того, консультации и экспресс-тесты пройдут в парках. Врачи городской клинической больницы имени В.В. Виноградова приглашают в парк 70-летия Победы. На Болотниковской улице, напротив дома 15 можно получить консультацию кардиолога и невролога. Также всем желающим измерят давление и определят уровень сахара в крови. Встреча пройдет 2 августа с 18.00 до 20.00.