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Общество

Стало известно отношение российских мужчин к нахождению женщин в декрете

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© Depositphotos / evgenyatamanНоворожденный. Архивное фотоНоворожденный. Архивное фото
© Depositphotos / evgenyataman

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Более 70% российских мужчин считают, что женщины после рождения детей должны как можно позже выходить на работу, однако большинство россиянок предпочитает возвращаться на рабочее место после исполнения ребенку полутора лет, при этом расхожее мнение о том, что в декрете женщина глупеет — не более чем миф, рассказали РИА Новости эксперты.

Руки ребенка и матери. Архивное фото
© Depositphotos / inarik
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Декретный отпуск в России и за рубежом

В России у каждой матери есть право на отпуск по уходу за ребенком до трех лет, гарантированное трудовым законодательством. При этом большинство мам получают декретные выплаты, пока ребенку не исполнится полтора года — после этого государственное пособие составляет 50 рублей в месяц.

"Более 70% мужчин считают, что женщины должны как можно позже выходить на работу после рождения ребенка и посвящать больше времени семье, среди женщин этого мнения придерживаются 64%", — сообщила РИА Новости научный сотрудник лаборатории исследований демографии и миграции Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Екатерина Третьякова.

По данным демографов, чаще всего в России женщины выходят на рынок труда через полтора года после рождения ребенка (28%). "К моменту достижения ребенком трехлетнего возраста заняты свыше 90% женщин", — отмечает собеседница агентства.

При этом до сих пор самой распространенной формой труда является полная занятость, на полный рабочий день выходят 82,5% женщин, на неполный — 17,5%.

Женщина с коляской. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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"Выход женщин на рынок труда тесно связан с возможностью отдать ребенка в детский сад и ясельные группы. Чаще всего ребенка отдают в детский сад в два года (35% семей) и три года (27% семей). Еще 17% матерей отдают ребенка в дошкольные организации еще позже, что увеличивает период их отсутствия на рынке труда. Почти половина опрошенных женщин (43,7%), имеющих несовершеннолетних детей, хотела бы отдать ребенка в детский сад раньше, чем это произошло в реальности, однако не имела такой возможности", — говорит Третьякова.

По ее словам, такие данные были получены в ходе опроса, направленного на изучение демографического состава семей, репродуктивного поведения населения, социально-экономического положения домохозяйств и качества здоровья населения. В анкетировании принимали участие 9605 человек из семи регионов России.

Третьякова отметила, что в зарубежных странах оплачиваемый отпуск существенно меньше, чем в России, в среднем он составляет четыре-пять месяцев.

"К странам с длительным декретным отпуском можно отнести скандинавские страны: в Швеции отпуск продолжается 1,4 года, покрытие — 80% от размера ЗП, в Норвегии — 10,5 месяцев, 100% ЗП. Однако в других странах длительность отпуска существенно ниже и составляет около трех-четырех месяцев. Короткий срок отпуска компенсируется размером пособия, которое в большинстве стран составляет полный размер заработной платы", — говорит эксперт.

Площадь Победы в Минске. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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По ее словам, существуют и исключения. Так, в США отпуск по уходу за ребенком является неоплачиваемым, в Канаде в ряде провинций его размер не превышает 55% от зарплаты, в ряде других стран выплаты являются фиксированными и не зависят от размера оплаты труда.

По данным Минтруда РФ, в России на сегодняшний день размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет 16,8 тысячи рублей. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет для граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию, равен 3,1 тысячи рублей — по уходу за первым ребенком, 6,3 тысячи рублей — по уходу за вторым и последующими детьми. Максимальная сумма пособия по беременности и родам, которое выплачивается в размере 100% среднего заработка работающей женщины, составляет в 2018 году 61,4 тысячи рублей в среднем за полный календарный месяц. Это пособие выплачивается женщинам, работающим по трудовым договорам, суммарно за 70 дней до и 70 дней после рождения ребенка. Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, выплачиваемого в размере 40 % среднего заработка застрахованного лица, составляет в 2018 году 24,5 тысячи рублей.

Задержаться в декрете и поглупеть?

Третьякова также отмечает, что чем длительнее перерыв в занятости, тем больше вероятность возникновения проблем с возвращением на рынок труда.

"В России после рождения ребенка риск незанятости для женщины увеличивается. Значительная доля женщин после возвращения на работу оказываются в менее выгодных условиях по сравнению с бездетными. Чем длительнее перерыв в занятости, тем больше вероятность возникновения проблем с возвращением на рынок труда", — констатирует эксперт.

Курсантский Осенний бал в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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По ее словам, возвращение для женщин после перерыва в связи с отпуском по уходу за ребенком, как правило, означает частичную утрату навыков или отставание от коллег в освоении новых технологий работы.

С таким мнением категорически не согласна психолог, преподаватель Московского института психоанализа Марина Пономарева.

"История про то, что женщина глупеет в декрете — это просто миф. Не декрет делает женщину неактивной или глупой. Сидя в офисе тоже можно глупеть. Мы в некотором смысле останавливаемся в своем развитии, когда делаем что-то однообразное в течение продолжительного времени. Наш интеллект развивается, у нас появляются новые нейронные связи, когда мы занимаемся чем-то новым, осваиваем новую деятельность. В этом смысле материнство, особенно если это первый ребенок, это как раз поле для новой деятельности", — рассказала она РИА Новости.

В качестве примера совершенствования коммуникативных навыков в декретном отпуске психолог привела ситуацию, в которой маме нужно убедить несговорчивого двухлетнего ребенка "надеть куртку по погоде".

По словам Пономаревой, женщина в декрете может отмечать у себя ухудшение памяти и внимания, однако это не означает того, что она "поглупела", как правило, такие ощущения появляются при состоянии эмоционального выгорания и депрессии у тех мам, которые "взвалили на себя" все обязанности по уходу за ребенком.

Беременность. Архивное фото
© Fotolia / dubova
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"Если женщина говорит, что чувствует себя глупой, то нужно внимательно посмотреть на ситуацию, в которой она находится: возможно, она просто устала, или же в глубине души хочет быть не только мамой, но и состояться профессионально", — добавила психолог.

Как рассказала собеседница агентства, не существует какой-то единой нормы того, сколько женщине нужно находиться в декрете.

"У ребенка есть период, примерно до года, когда мама для него очень важна, и ее отсутствие будет для него очень чувствительно. С момента, когда он начинает ходить и говорить, он уже не так нуждается в мамином присутствии двадцать четыре часа в сутки, особенно если рядом с ним есть другие люди, включенные в заботу о нем: папа, бабушки или няня", — пояснила Пономарева РИА Новости.

По словам психолога, в вопросе того, выходить ли на работу раньше положенного или пробыть в декретном отпуске все три года, важно отталкиваться как от индивидуальных потребностей и особенностей ребенка, так и от ощущений самой мамы.

"Какое решение тут принять — зависит от женщины. Одна сидит в декрете несколько лет и чувствует себя прекрасно: реализованной и активной женщиной, а у другой душа горит, потому что хочется себя реализовывать на другом поприще. И если она при этом злится на мир, на мужа, на ребенка — какой тогда ей смысл оставаться в декрете?" — говорит психолог.

Пономарева подчеркивает, что в общении с ребенком важно не его количество, а качество.

"Материнство — это, безусловно, счастье, но оно сопряжено и с трудностями, и с жертвами, и здесь важно осознавать себя и свои потребности. Можно выйти на работу достаточно рано и успешно совмещать работу с материнством, что очень многие делают, и при этом казаться в глазах общества "плохой матерью". А можно отсидеть пять лет в декрете, быть несчастной и в депрессии, и все равно общество и здесь найдет, к чему прицепиться", — добавила специалист.

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