Школьники из России взяли четыре медали на международной олимпиаде по химии

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские школьники на 50-й Международной химической олимпиаде в Чехии завоевали две золотые и две серебряные медали, москвич Алексей Коноплёв занял второе место в индивидуальном зачете, сообщили в пресс-службе министерства просвещения РФ.

"Двадцать восьмого июля в Праге (Чехия) подвели итоги 50-й Международной химической олимпиады (International Chemistry Olympiad — IChO). В состязании приняли участие команды школьников из 76 стран. Сборная команда России завоевала на олимпиаде две золотые и две серебряные медали", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году Россию на IChO-2018 представляли четыре школьника: Даниил Бардонов и Алексей Коноплёв из Москвы, Андрей Кобелев из Республики Татарстан и Михаил Матвеев из Вологды.

"По итогам олимпиады абсолютное второе место в индивидуальном зачете среди 300 участников IChO-2018 занял москвич Алексей Коноплёв", — говорится в релизе.

Российскую сборную поздравила министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева.

"Я очень внимательно слежу за успехами наших ребят-олимпийцев, которые представляют Россию на международных олимпиадах… В этом году абсолютное второе место в мире тоже у нашего школьника — москвича Алексея Коноплёва. Показывать такие достойные результаты, когда с тобой состязаются самые сильные в области химии школьники мира, очень непросто. Я горжусь тем, что в молодом поколении моих сограждан есть такие пытливые и дерзновенные ребята… Поздравляю всех членов нашей сборной и их наставников", — сказала Васильева, слова которой приводит пресс-служба министерства.

В министерстве добавили, что руководителями сборной команды России на 50-й Международной химической олимпиады выступили профессор Московского государственного университета Вадим Еремин, старший научный сотрудник кафедры физической химии МГУ Александр Белов и доктор химических наук Александр Гладилин.