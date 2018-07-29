В московском регионе за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков

Прохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве. Архивное фото

Прохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Около половины месячной нормы осадков выпало в столичном регионе за прошедшие сутки, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос" в воскресенье.

"В столичном регионе выпало 47% месячной нормы осадков… Так, за минувшие сутки в Москве на ВДНХ зафиксировано 10 миллиметров дождя, в Тушино – 20 миллиметров, на Балчуге – 5 миллиметров. Сразу за МКАДом сумма осадков варьировалась от 26 до 44 миллиметров", — сказал собеседник агентства.

В Подмосковье самые сильные ливни прошли в Наро-Фоминске (26 миллиметров), Волоколамске (24 миллиметра), Толстопальцево (37 миллиметров), Павловском-Посаде (43 миллиметра).

Месячная норма осадков на июль составляет 94 миллиметра. Как рассказал синоптик, рекордное количество суточных осадков в середине лета принадлежит 1981 году, тогда выпало 62 миллиметра.

"В Москве уже практически исчерпан месячный лимит июля по небесной влаге, выпало 97% осадков. Больше осадков до конца месяца не будет", — заключил синоптик.

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