Школьники из России взяли пять медалей на международной олимпиаде по физике

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские школьники завоевали на международной физической олимпиаде в Португалии четыре золотых и одну серебряную медали, сообщили в пресс-службе министерства просвещения России.

"Двадцать восьмого июля в городе Лиссабон (Португалия) подвели итоги 49-й международной физической олимпиады (International Physics Olympiad — IPhO). В состязании приняли участие команды школьников из 90 стран. Сборная команда России завоевала на олимпиаде 4 золотые и 1 серебряную медали", — говорится в релизе.

Отмечается, что Россию представляли пять школьников: Григорий Бобков, Станислав Цапаев, Алексей Шишкин, Вячеслав Кузнецов из Москвы и Захар Яковлев из Санкт-Петербурга.

"Результаты наших ребят-олимпийцев важны не только с соревновательной позиции. Уверена, что на участие и достижения российской команды нужно смотреть как на необходимое условие для страны, которая ведёт масштабные наукоёмкие проекты как в научной, так и промышленной сферах. В этих проектах участвуют коллективы учёных и инженеров в области физики самого высокого уровня. Для формирования таких коллективов, обучения специалистов необходима среда. И стартовый уровень для этого, безусловно, школа. Зажечь у ребят искренний интерес к предмету, науке и дать возможность им реализовать себя на первом этапе – задача педагога… Я поздравляю нашу замечательную команду и желаю всем ребятам дальнейших успехов", — сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, слова которой приводит пресс-служба.

"На завершившейся в Лиссабоне 49-й международной физической олимпиаде наша сборная показала достойный медальный результат… Поздравляю ребят и их наставников! Мы гордимся вами!" — сказала министр просвещения Ольга Васильева.

В министерстве добавили, что руководителем сборной команды России на олимпиаде выступил доцент Московского физико-технического института (МФТИ) Артем Воронов.