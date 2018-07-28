Совфед одобрил закон о дате регистрации брака

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Совфед в субботу одобрил закон, предоставляющий гражданам РФ право самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака, но не ранее месяца и не позднее года со дня подачи соответствующего заявления.

Поправки вносятся, в том числе, в Семейный кодекс РФ.

Как отмечают разработчики, в настоящее время регистрация брака производится по истечении месяца со дня подачи заявления, из-за чего невозможно гибко регулировать загруженность органов ЗАГС, а молодожены не могут выбрать удобные дату и время регистрации.

Кроме того, данными нормами создается коррупционная составляющая из-за того, что многие хотят вступить в брак в те или иные знаменательные даты, но не могут подать заявление в соответствующий срок.

Принятый закон позволяет гражданам самостоятельно выбрать дату государственной регистрации брака, в том числе дистанционно, без необходимости личной явки в ЗАГС, с использованием системы госуслуг.