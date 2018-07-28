Пушков призвал к постоянному внешнему контролю за деятельностью ФСИН

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя ситуацию с пытками заключенного в ярославской колонии, заявил, что необходимо установить постоянный внешний контроль за деятельностью Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

"В Ярославле задержали уже восемь подозреваемых по делу о пытках заключенного в колонии", — написал он в Twitter.

В Ярославле задержали уже 8 подозреваемых по делу о пытках заключённого в колонии. Эту практику следует выжечь калёным железом. Необходима серьезная реформа ФСИН и установление постоянного внешнего контроля над деятельностью службы. Только так можно добиться нужного результата. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 июля 2018 г.

Видео с жестоким избиением заключенного ранее в июле опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео.

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.