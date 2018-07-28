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Общество

"Сидел бы дома, уже бы слег": 95-летний ветеран рассказал о секрете счастья

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© Фото : Елена ЧерноморцеваПочетный житель Новороссийска Александр МоскалецПочетный житель Новороссийска Александр Москалец
© Фото : Елена Черноморцева

НОВОРОССИЙСК, 28 июл – РИА Новости, Михаил Волкодав. Почетный житель города-героя Новороссийска Александр Москалец с нетерпением ждет парад в День Военно-морского флота с участием кораблей Новороссийской военно-морской базы. Прогуливаясь по набережной, он вспоминает, как в феврале 1943-го участвовал в десанте из Цемесской (Новороссийской) бухты на Малую землю. Несмотря на почтенный возраст, Москалец неизменно участвует в парадах и патриотических мероприятиях города и подшефной школы. Он говорит, что в свои 95 по-прежнему молод душой и влюблен в жизнь.

Повестка самому себе

Сан Саныч, как называют его в городе, родился в кубанской станице Неберджаевской, между Крымском и Новороссийском. Трудовой путь начал с выпаса скота, потом устроился на "более ответственную работу" — посыльным при сельсовете. В 1941 году он встретил свое совершеннолетие и одновременно повзрослел.

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© Фото из личного архива Анны Степановны Талызиной
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"Сначала я разнес повестки о призыве на фронт всем мужчинам Неберджаевки, затем – одноклассникам, но в скором времени, как мне исполнилось 18, вручил повестку и себе", — вспоминает Александр Александрович.

По распределению он был направлен в учебную часть в Раковке под Сталинградом, там понял, что из него будут делать десантника. После прохождения обучения оказался в Туапсе, где во время разведывательной вылазки попал в засаду, получил ранение, но смог прорваться к своим. "Сложно передать это ощущение, когда понимаешь вдруг, что уже несколько минут находишься на мушке. Вроде только что ты шел в разведку, но охотник и жертва неожиданно меняются местами. В такие минуты чувствуешь жизнь во всей ее палитре", — говорит ветеран.

На Малой земле

Малая земля – небольшой участок суши на берегу Цемесской бухты, где советский десант в феврале 1943 года смог высадиться и организовать плацдарм, оборона которого длилась 225 дней, до полного освобождения города.

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В легендарном десанте принимал участие и Москалец. "Нашей задачей было выявление огневых точек противника. По-простому говоря, мы передвигались по передовой и вызывали на себя огонь. Страшно было, да, но был боевой приказ, который требовалось выполнять", — рассказывает ветеран.

"Линия обороны проходила как раз здесь, в районе нынешнего проспекта Ленина, где сейчас установлен памятник матросу с гранатой. Это было в апреле 43-го. Мы укрепились в каком-то домике, откуда хорошо простреливались подступные пути. Фашистский танк углубился в позиции малоземельцев. Нашему снайперу удалось снять высунувшегося танкиста, но за это мы получили прямой наводкой из танка. Как тогда остались целы, не знаю — чудом", — признается он.

© РИА Новости / Михаил МокрушинПерейти в фотобанкМемориальный комплекс "Малая земля" в Новороссийске
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Мемориальный комплекс "Малая земля" в Новороссийске

Белые скатерти на ветру

"Еще до освобождения Новороссийска нас перебросили под Крымскую, через которую проходила "Голубая линия" (цепь мощных немецких укреплений от Азовского моря до Новороссийска – ред.). Там очень много ребят погибло. Особенно на Сопке Героев, и комбат наш тоже там остался. А я опять живой. Подлечили, и в мае 44-го уже в составе стрелковой дивизии участвовал во взятии Севастополя", — вспоминает ветеран.

Ветеран Наталья Ивановна Тимченко (в девичестве – Перевай)
© РИА Новости / Евгения Римко
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Потом дивизию перебросили в Брянск, откуда Москалец пешком шел до Литвы, брал Кенигсберг, где и встретил конец войны, охраняя побережье Балтики.

"Никогда не забуду этот день. Накануне мы сидели на берегу, смотрели на море и мечтали: вот бы война закончилась. Когда на следующий день объявили капитуляцию Германии, была непередаваемая радость у всех. Но в память больше всего врезались белые скатерти, которыми прямо на улице были накрыты длинные столы, и эти скатерти раскачивало на ветру. Такая у меня память об этом дне", — говорит он.

После войны Москалец вернулся в Новороссийск, куда из Неберджаевской переехала его семья, и устроился на судоремонтный завод, где проработал всю жизнь.

Когда история оживает

Сегодня на Малой земле в Новороссийске установлен известный мемориал — на фоне корабельного киля из бронзы высечены фигуры участников десанта, готовящиеся ринуться в атаку. Каждый новороссийский школьник знаком с историей высадки на Малую землю. Но эта история перестает быть просто текстом в учебнике, памятником и оживает, когда к ним на уроки мужества приходит человек, который в этом десанте принимал непосредственное участие.

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"Я стараюсь обязательно встречаться с детьми, за мной даже закрепили конкретную школу, куда приглашают на все патриотические и праздничные мероприятия. Думаю, это полезно им, но также важно и для меня. Очень расстраивает то, что происходит сегодня на Украине. Неужели те, кто сейчас там у власти, напрочь забыли историю? Допустить подобного с нашим подрастающим поколением мы не имеем права", — рассуждает Москалец.

А в 2010 году, 67 лет спустя после событий, абсолютно неожиданно его нашла награда. Второй Орден Красной Звезды за действия на "Голубой линии" вручал лично президент Дмитрий Медведев в Кремле. "Первым награжден за освобождение Севастополя, но второй особенно ценен тем, что вручен лично верховным главнокомандующим", — объясняет ветеран.

С первого на пятый и обратно

На пенсию Сан Саныч, по его словам, попал случайно: как-то вызвали в собес и сообщили, что если пойти на заслуженный отдых, пенсия будет больше, чем зарплата. "Пришлось идти", — смеется ветеран.

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Но без дела он никогда не сидит. Застать дома непросто, ведь практически каждый день ходит к себе на дачу поливать сад, и каждый раз — пешком с пятого этажа – на первый, с первого – на пятый. "Если бы я сел дома, то уже, наверное, слег бы. Да и сад свой люблю, нравится им заниматься", — рассказывает он.

"Единственное, память немножко подводит. Раньше помнил все пять должностей Сталина, сейчас спроси – назову только три", — жалуется он в шутку. Кроме сада у Сан Саныча еще масса дел по линии совета ветеранов, успевать с которыми, сетует он, с каждым годом все сложнее.

"Жизнь тем интереснее, чем больше событий в нее помещается. Событий и хороших людей. Поэтому о годах я не думаю, а с удовольствием живу и стараюсь в свои 95 все равно принести пользу окружающим, думаю, это естественная потребность любого человека", — делится секретом счастья ветеран.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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svv83
Пропаганда....надо 100 летних вытащить на свет, в количестве 3-х чел., чеж вы так. Слабенько сегодня, неуд.
08:55
28.07.2018
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