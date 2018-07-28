"Одна сосиска — два часа пешком". Все больше людей страдает ожирением

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Александр Чернышев. По данным НИИ питания РАН, у половины населения страны старше тридцати лет лишний вес. В самых тяжелых случаях люди не могут нормально передвигаться, теряют интерес к жизни и испытывают серьезные проблемы со здоровьем. Годами они борются с ненужными килограммами всевозможными способами. Как преодолеть себя и вернуть хорошую физическую форму — в материале РИА Новости.

"Крупным я был всегда — любил покушать. Когда мне было под тридцать, бросил курить и быстро набрал со 117 до 137 килограммов. Следующий "рывок" случился уже в 35 лет: не стало дедушки, который всегда вел здоровый образ жизни, был для меня примером и авторитетом. Тогда горе и отсутствие контроля сделали свое. Хотя я еще мог передвигаться по городу и продолжал работать парикмахером, становилось все тяжелее — стриг только одного-двух клиентов в день, и то сидя", — вспоминает в разговоре с корреспондентом РИА Новости Сергей Литвачук.

Через несколько лет он завязал и со спиртным. "Раньше мог выпить семь бутылок вина. Решил, что хватит. Но заменил алкоголь другим допингом — едой. Через несколько лет умерла и бабушка. Я окончательно отпустил поводья: перестал выходить из дома, заказывал еду в онлайн-магазине килограммами. Помню, как-то на Новый год накупил 46 наименований сладкого — был полностью забит 160-литровый мусорный пакет. Справился за два месяца", — признается Сергей.

© Фото из личного архива Сергей Литвачук до похудения © Фото из личного архива Сергей Литвачук до похудения

"Пищевые оргии", как он их сам называет, устраивал в гордом одиночестве: в кресле доезжал до холодильника, а потом поглощал добытое из трехлитровой миски, не отказывая себе ни в чем. Такими темпами вес быстро достиг угрожающих 236 килограммов. Начались затяжные депрессии и болезни: ноги почернели из-за тромбов, которые в любой момент могли оторваться. Молодому мужчине пришлось срочно лечь в клинику.

"Там под наблюдением специалистов я сбросил около двадцати килограммов: научно продуманное питание даже при крохотных порциях насыщало, сразу нормализовался сон. Кроме того, со мной работали психологи, я старался больше ходить. Вернувшись домой, по инерции я какое-то время продолжал правильно питаться и сбросил еще семь килограммов", — продолжает он.

Однако недостаток средств на здоровое питание и нежелание постоянно готовить вернули его к прежнему образу жизни. Через два года вес достиг 244 килограммов. "Полгода не мылся, потому что не хватало длины рук, зубы не чистил. Становится все равно, личность разлагается. Единственный интерес — поесть что-то вкусненькое, чего еще не пробовал", — описывает свое состояние на тот момент Сергей.

© Фото из личного архива Сергей Литвачук после похудения. Вес 134 килограмма © Фото из личного архива Сергей Литвачук после похудения. Вес 134 килограмма

Вновь побывав в клинике, немного придя в форму и вернувшись домой, опять начал набирать вес. Тогда врачи изменили подход: добавили к обычным антидепрессантам препарат, который блокировал аппетит пациента.

"С того момента интерес к еде пропал. Под наблюдением врачей я сбросил 24 килограмма, а за год дома — еще 69. Потом еще минус семь в клинике уже весной этого года и продолжаю худеть дома. Сейчас вешу 134 килограмма, больше часа гуляю на улице, а раньше не мог сделать и пары шагов. Мне подарили вторую жизнь, без преувеличения!" — радуется Литвачук.

Медленно, но верно

В клинике он познакомился с еще одной пациенткой: она попала туда с весом 170 килограммов при росте 152 сантиметра. "Когда-то весила восемьдесят. Плюс сорок за время беременности вторым ребенком, еще двадцать, пока кормила грудью, — муж и родственники баловали. Остальное набирала годами. Периодически я пробовала всевозможные диеты, но хватало меня ненадолго, всегда могла найти себе оправдание", — признается РИА Новости Татьяна Глущенко.

© Фото из личного архива Татьяна Глущенко. Вес 170 килограммов © Фото из личного архива Татьяна Глущенко. Вес 170 килограммов

В молодости ее не сильно волновал лишний вес и косые взгляды окружающих. "Обидеть Таню можно, сложно потом убежать", — шутит она. Однако с возрастом проблемы со здоровьем дали о себе знать — организм с трудом справлялся даже с малейшей простудой. От путешествий самолетом, а потом и поездом пришлось отказаться. Татьяна задумалась о шунтировании — операции по уменьшению полости желудка.

"Для этого мне порекомендовали сначала немного похудеть с помощью баллона — его помещают в желудок и накачивают. Свободного места в желудке остается немного — еда просто не лезет. Мне баллон перекачали: ежедневно рвало, заработала две грыжи пищевода, варикоз", — делится подробностями Глущенко.

В конце концов она обратилась в клинику НИИ питания РАН (Федеральный научно-исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи). "Врачи объяснили, что при моем весе худеть лучше постепенно. Подобрали комплекс упражнений и диету — бессолевую. За три недели сбросила двенадцать килограммов. В течение нескольких лет дома смогла удержать вес, продолжая соблюдать диету, не без труда. Сейчас снова легла в клинику, добралась до отметки в 149 килограммов и продолжаю худеть: ем те же 1200 калорий в день, что и раньше, но сама порция меньше — чтобы немного сжался желудок", — поясняет собеседница.

© Фото из личного архива Татьяна Глущенко. Вес 149 килограммов © Фото из личного архива Татьяна Глущенко. Вес 149 килограммов

В ее планах дойти до отметки в сто килограммов, а вместо жира набрать мышечную массу — врачи говорят, что это вполне реально. "Тогда я бы просто летала", — мечтает Татьяна.

"Русский танк"

Хотя ожирением чаще страдают взрослые, дети тоже сталкиваются с этой проблемой. Есть и по-настоящему уникальные "малыши". Джамбулат Хатохов попал в Книгу рекордов Гиннесса как "самый большой ребенок в мире". Хотя он родился обычным трехкилограммовым мальчиком, к двум годам весил уже 34 килограмма, в семь лет — 115, а в тринадцать — около 180 килограммов.

"Медики так и не разобрались, в чем дело. Анализы серьезных отклонений не показывали. Многие считали, что "размерчик" передался по материнской линии: у нас в роду был еще один богатырь. Так или иначе, чувствовал себя всегда хорошо", — рассказывает РИА Новости 18-летний Джамбулат Хатохов.

© Фото из личного архива Джамбулат (справа) со своим соперником после схватки © Фото из личного архива Джамбулат (справа) со своим соперником после схватки

Чтобы держать себя в форме, он перепробовал разные виды спорта. Но после поездки на Восток сумо так и осталось любимым. "В четыре года меня пригласили в Японию. Там мы поборолись с еще одним крупным мальчиком из Грузии, я проиграл. Второй раз ездил в Токио уже в тринадцать лет — и снова тот же противник. Но я был в хорошей форме, и, видимо, он испугался — ограничились армрестлингом. Я, конечно, победил", — вспоминает Джамбулат.

Правда, в Нальчике, где он живет, секции сумо нет. "В родном городе я с детства ходил на борьбу, но сейчас стоять в паре не с кем. К тому же подростком я сильно набрал: даже не знал толком, сколько во мне, потому что весы больше двухсот килограммов не показывали", — пожимает плечами Хатохов.

Сейчас Джамбулат тренируется в спортзале — владелец подарил ему бессрочный абонемент. Упражнения на выносливость и беговую дорожку он чередует с силовыми тренажерами. "С детства любил поднимать тяжести: помогал маме таскать ведра с водой. Последний год занимаюсь по специальной программе, которую разработал тренер. Важное место в ней занимает правильное питание, на него и денег уходит немало. Зато результат налицо — с 228 килограммов скинул до 174", — хвастается он.

Никаких комплексов по поводу внешности парень не испытывает, а друзья и знакомые лишь шутят, что он "русский танк" или "сосруко" — былинный богатырь. В планах Джамбулата — получить высшее образование, сбросить вес еще на несколько десятков килограммов и отправиться покорять Японию.

© Фото из личного архива Джамбулат на тренировке © Фото из личного архива Джамбулат на тренировке

Напоследок он просит написать, что своего веса не надо стесняться, а нужно больше заниматься спортом: "У здоровяков всегда одни отмазки. Мол, я слишком толстый и нет смысла худеть, все равно до успеха слишком далеко. Все это пустые отговорки. Посмотрите на меня: минус 54 килограмма за год, и я только начал!"

"Больше овощей и белка"

Хотя Джамбулат — по-настоящему нестандартный случай, проблема лишнего веса для россиян все более актуальна. "В 2005 году ожирением страдало 23% населения страны, в 2012-м — 25%, в 2016-м — 26%, и показатель продолжает расти. Более того, лишние килограммы сегодня есть у 60% женщин и 50% мужчин старше 30 лет, однако в половине случаев это еще не считается заболеванием", — комментирует терапевт-диетолог НИИ питания РАН Анжела Тарасенко.

Она перечисляет самые проблемные регионы: Калужская, Московская и Нижегородская области — там ожирением страдает почти треть. "В более восточных регионах ситуация получше. К примеру, в Приморском крае, Удмуртии и Кабардино-Балкарии доля населения с ожирением 12-19 процентов", — отмечает Тарасенко.

По ее словам, все дело в неправильных вкусовых привычках. "Едим много соли, сахара и жира. При этом мало источников клетчатки — овощей, фруктов и ягод; полноценного белка, который содержится в рыбе, морепродуктах, постном мясе, бобовых и молочной пище. Также людям не хватает биологически активных веществ. Их организм получает с натуральными продуктами — растительной пищей, рыбой, орехами и соей", — объясняет диетолог.

Кроме того, многие ведут все менее подвижный образ жизни. "Едим больше, а двигаемся меньше — и вот результат. Также важен здоровый сон: когда мы спим, организм вырабатывает гормоны, разрушающие жир. Многие люди набирают вес из-за нервов — заедают стресс", — продолжает Тарасенко.

Хотя, на первый взгляд, пара лишних килограммов не беда, врач предупреждает о серьезных последствиях ожирения. "Нарушаются все виды обменных процессов, гормональный фон. Все это приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету, снижению репродуктивной функции, циррозу печени, онкологии. Также из-за большой нагрузки разрушаются суставы", — обрисовывает мрачные перспективы специалист.

Чтобы избежать печального развития событий, она дает несколько простых рекомендаций: "Есть нужно часто и понемногу: когда мы долго голодаем, а потом наедаемся, организм включает программу накопления жира. Лучше всего питаться 5-6 раз в день, считая легкие перекусы. Больше овощей, фруктов и белка, меньше сладкого, соли и жиров — и все будет в порядке. Помните: чтобы сжечь калории от одной сосиски, нужно пройти пешком два часа".

Кстати, проверить себя совсем не сложно. Достаточно разделить свой вес в килограммах на рост в квадрате в метрах. "По последним научным данным, если результат в пределах от 23 до 27, все в норме, от 27 до 30 — у вас есть лишние килограммы, с тридцати можно говорить об ожирении. Однако лучше всего сделать точное исследование состава тела (количество жира, мышц, воды) на специальном аппарате. Впрочем, у слишком малого веса не менее серьезные последствия. Все должно быть в меру", — резюмирует врач.