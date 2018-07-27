ЦИК объяснил отказ в референдуме по изменениям пенсионного законодательства

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российский Центризбирком в пятницу принял постановление, которым утвердил свое заключение о несоответствии закону формулировки вопроса, предложенного КПРФ для вынесения на референдум по пенсионной системе.
ЦИК признал, что вопрос "Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?" "не соответствует требованиям части 7 статьи 6 федерального конституционного закона "О референдуме Российской Федерации".
Инициатива референдума правомерна
Секретарь Центризбиркома Майя Гришина, поясняя позицию, изложенную в заключении, напомнила, что согласно закону "О референдуме РФ", выносимый на референдум вопрос должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключалась возможность его множественного толкования, чтобы на него можно было дать только однозначный ответ, чтобы исключалась неопределенность правовых последствий принятого на референдуме решения. Она отметила, что эта норма получила толкование, в том числе, в решении Конституционного суда.
Она уточнила, что "это относится как к отсутствию указания на определенный возраст, так и к отсутствию определения указанного в вопросе вида пенсии в смысле положений статьи 39 Конституции РФ". Таким образом, как считает Гришина, "гражданам надо обладать специальными знаниями, чтобы разобраться в содержании данного вопроса".
По мнению членов ЦИК, в этом случае "создается явная неопределенность в отношении содержания предложенного инициаторами для вынесения на референдум вопроса в случае изменения его правового регулирования в ходе реализации инициативы референдума по предлагаемому вопросу", указано в заключении ведомства.
Вопрос можно уточнить
Однако ЦИК принял постановление, которым утвердил свое заключение о несоответствии формулировки вопроса закону: за проголосовали 11 членов комиссии, против один член ЦИК — Колюшин, кроме того, один член комиссии — Николай Левичев — воздержался.
Глава Центризбикрома при этом пояснила представителям КПРФ, что у них, независимо от нынешнего решения ЦИК, есть право уточнить вопрос. "Независимо от принимаемого сейчас решения, у вас есть право оперативно собрать инициативную группу, уточнить вопрос, мы даже готовы вас проконсультировать и помочь вам, чтобы вопрос был точен. Заявиться, и я уверена, что никаких возражений со стороны членов Центральной избирательной комиссии не будет", — заверила Памфилова.
Правительство поясняло, что благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам планируется повысить в 2019 году в среднем на 1 тысячу рублей, а к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию около 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года.
Президент Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста, и россияне "ничего хорошего не видят" в том, что не смогут выйти на пенсию, когда планировали. Но надо опираться на экономические оценки — и если ничего не менять, пенсионная система в будущем может лопнуть, заявил президент. Нынешняя планка пенсионного возраста была установлена еще в 1956 году, когда на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, а продолжительность жизни составляла 67 лет, напомнил он. Сейчас на каждого пенсионера приходится только двое работающих, а средняя продолжительность жизни выросла до 73-74 лет, объяснил президент.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.