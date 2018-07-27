ЦИК объяснил отказ в референдуме по изменениям пенсионного законодательства

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российский Центризбирком в пятницу принял постановление, которым утвердил свое заключение о несоответствии закону формулировки вопроса, предложенного КПРФ для вынесения на референдум по пенсионной системе.

ЦИК признал, что вопрос "Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?" "не соответствует требованиям части 7 статьи 6 федерального конституционного закона "О референдуме Российской Федерации".

Инициатива референдума правомерна

Перед рассмотрением вопроса глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что само по себе намерение инициировать референдум по этой теме правомерно, по ее словам, это консолидированная позиция членов Центризбиркома. "Принципиальная позиция ЦИК заключается в том, что сама по себе постановка вопроса о проведении референдума по столь животрепещущей теме, которая затрагивает интересы каждого гражданина России, правомерна. Наши граждане имеют конституционное право определять и высказывать свою позицию по поводу того, какой должна быть пенсионная система в стране… Все дело в деталях, в качестве самого вопроса", — сказала она.

Секретарь Центризбиркома Майя Гришина, поясняя позицию, изложенную в заключении, напомнила, что согласно закону "О референдуме РФ", выносимый на референдум вопрос должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключалась возможность его множественного толкования, чтобы на него можно было дать только однозначный ответ, чтобы исключалась неопределенность правовых последствий принятого на референдуме решения. Она отметила, что эта норма получила толкование, в том числе, в решении Конституционного суда.

"Между тем, предлагаемый для вынесения на референдум Российской Федерации вопрос включает в себя формулировку "возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости" и не содержит при этом какой-либо иной относящейся к данной формулировке характеристики, которая бы с достаточной степенью конкретизировала ее содержание для участников референдума", — пояснила секретарь ЦИК.

Она уточнила, что "это относится как к отсутствию указания на определенный возраст, так и к отсутствию определения указанного в вопросе вида пенсии в смысле положений статьи 39 Конституции РФ". Таким образом, как считает Гришина, "гражданам надо обладать специальными знаниями, чтобы разобраться в содержании данного вопроса".

По мнению членов ЦИК, в этом случае "создается явная неопределенность в отношении содержания предложенного инициаторами для вынесения на референдум вопроса в случае изменения его правового регулирования в ходе реализации инициативы референдума по предлагаемому вопросу", указано в заключении ведомства.

Вопрос можно уточнить

В ходе обсуждения член Центризбиркома от КПРФ Евгений Колюшин заявил о несогласии с подготовленным проектом постановления: по его словам, вопрос полностью соответствует требованиям закона. Представитель ведомства предложил принять заключение о соответствии закону формулировки предлагаемого вопроса. Ведомство пригласило на это заседание и представителей инициативной группы по проведению референдума, они также высказались в пользу правомерности формулировки вопроса.

Однако ЦИК принял постановление, которым утвердил свое заключение о несоответствии формулировки вопроса закону: за проголосовали 11 членов комиссии, против один член ЦИК — Колюшин, кроме того, один член комиссии — Николай Левичев — воздержался.

Глава Центризбикрома при этом пояснила представителям КПРФ, что у них, независимо от нынешнего решения ЦИК, есть право уточнить вопрос. "Независимо от принимаемого сейчас решения, у вас есть право оперативно собрать инициативную группу, уточнить вопрос, мы даже готовы вас проконсультировать и помочь вам, чтобы вопрос был точен. Заявиться, и я уверена, что никаких возражений со стороны членов Центральной избирательной комиссии не будет", — заверила Памфилова.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения будут поэтапными с 2019 года. Палата одобрила базовые положения документа, теперь до 24 сентября к нему будут собирать поправки, затем пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации.

Правительство поясняло, что благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам планируется повысить в 2019 году в среднем на 1 тысячу рублей, а к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию около 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года.

Президент Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста, и россияне "ничего хорошего не видят" в том, что не смогут выйти на пенсию, когда планировали. Но надо опираться на экономические оценки — и если ничего не менять, пенсионная система в будущем может лопнуть, заявил президент. Нынешняя планка пенсионного возраста была установлена еще в 1956 году, когда на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, а продолжительность жизни составляла 67 лет, напомнил он. Сейчас на каждого пенсионера приходится только двое работающих, а средняя продолжительность жизни выросла до 73-74 лет, объяснил президент.

Окончательного решения еще нет, надо выслушать все мнения, но не оценки тех, кто пиарится на этой теме, резюмировал Путин.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.