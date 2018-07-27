Семья из Крыма, чьи паспорта не признала Финляндия, ждет новые документы

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Наталия Кушнаренко из Крыма, документы семьи которой не признала Финляндия, сообщила РИА Новости, что российское консульство пообещало выдать им новые паспорта.

"Нам паспорта наши меняет консульство РФ. Будут паспорта, выданные МИДом, не привязанные к Крыму", — сказала Кушнаренко. По словам женщины, российское консульство связалось с ней 26 июля, буквально на днях молодые люди ждут новые документы.

Семья Наталии Кушнаренко и Михаила Бережного с двумя детьми переехала в Финляндию из Симферополя в сентябре прошлого года по визам, полученным в генконсульстве Финляндии в Петербурге. В тот момент никаких проблем ни с получением виз, ни с пересечением границы не возникло, рассказала Кушнаренко.

Тогда же они подали заявление на вид на жительство. В городе Иматра семья купила дом и занялась производством детской мебели. Старшая дочь Кушнаренко-Бережного начала ходить в школу.

Однако 29 июня 2018 года семья получила уведомление от миграционной службы Финляндии, что их паспорта являются недействительными, так как были выданы в Крыму. Финляндия переход Крыма в юрисдикцию России не признает, соответственно, с точки зрения Финляндии, Кушнаренко и Бережной остаются гражданами Украины. В этой связи миграционная служба потребовала от семьи предоставить украинские паспорта, для чего посоветовала молодым людям обратиться в консульство Украины.

"Но от украинского консульства мы получили отказ, потому что украинское консульство не занимается крымчанами… и потому что мы находимся здесь нелегально с точки зрения Украины, мы заехали через российскую границу", — рассказала Кушнаренко.

При этом ответ от консульства Украины семья получила устно. "Оно не дает нам письменного ответа, что нам бы тоже помогло… Мы могли бы показать письменный отказ в миграционную службу Финляндии и доказать им, что мы не граждане Украины", — посетовала женщина.