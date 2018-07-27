Семья из Крыма, чьи паспорта не признала Финляндия, ждет новые документы

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Наталия Кушнаренко из Крыма, документы семьи которой не признала Финляндия, сообщила РИА Новости, что российское консульство пообещало выдать им новые паспорта.
Семья Наталии Кушнаренко и Михаила Бережного с двумя детьми переехала в Финляндию из Симферополя в сентябре прошлого года по визам, полученным в генконсульстве Финляндии в Петербурге. В тот момент никаких проблем ни с получением виз, ни с пересечением границы не возникло, рассказала Кушнаренко.
Тогда же они подали заявление на вид на жительство. В городе Иматра семья купила дом и занялась производством детской мебели. Старшая дочь Кушнаренко-Бережного начала ходить в школу.
Однако 29 июня 2018 года семья получила уведомление от миграционной службы Финляндии, что их паспорта являются недействительными, так как были выданы в Крыму. Финляндия переход Крыма в юрисдикцию России не признает, соответственно, с точки зрения Финляндии, Кушнаренко и Бережной остаются гражданами Украины. В этой связи миграционная служба потребовала от семьи предоставить украинские паспорта, для чего посоветовала молодым людям обратиться в консульство Украины.
При этом ответ от консульства Украины семья получила устно. "Оно не дает нам письменного ответа, что нам бы тоже помогло… Мы могли бы показать письменный отказ в миграционную службу Финляндии и доказать им, что мы не граждане Украины", — посетовала женщина.