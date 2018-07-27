Школьное правило о "звонке для учителя" оспорили в прокуратуре

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Прокуратура Спасского района Нижегородской области опротестовала правило местной школы о том, что звонок в конце урока — это сигнал для учителя.

Во внутреннем уставе учебного учреждения села Красный Ватрас, как и во многих других российских школах, указывалось, что ученики могут покинуть класс только после того, как разрешит учитель.

В ведомстве пояснили, что по санитарным правилам и нормам продолжительность урока во всех школьных классах (кроме первого) не должна превышать 45 минут. А существующая норма нарушает права учащихся на отдых между занятиями.

Руководство школы уже внесло изменения в устав.