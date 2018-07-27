Роскачество проверит сыры и некоторые виды колбас

САМАРА, 27 июл – РИА Новости. Роскачество планирует провести исследования сыров и некоторых видов колбас, так как качество этих категорий продуктов волнует потребителей, сообщил РИА Новости руководитель ведомства Максим Протасов.

"Мы не знаем, существуют ли проблемы, но существует некий страх по поводу ряда мясных категорий, которые мы еще не исследовали. Это мясные деликатесы, некоторые виды колбас. Есть постоянные обсуждения в обществе качества сыров: сыры это или не сыры, сыроподобные или нет. Этой темой нужно заниматься, и мы обязательно будем ей заниматься", — сказал Протасов.

Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян в выборе качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".