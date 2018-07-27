Статистику по избиениям в колониях представят в течение месяца

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. В течение месяца специальные комиссии ФСИН представят статистику по выявленным фактам насилия в колониях, сообщил журналистам в пятницу глава службы Геннадий Корниенко.

Комиссии были образованы в регионах после появления в СМИ видео пыток в ярославской колонии №1 и последовавшего скандала.

Отвечая на вопрос о том, когда комиссии представят результаты, Корниенко заявил: "Как можно быстрее, я думаю, в течение месяца будут уже какие-то статистические данные. По выявленным фактам применения будут уже отдельные проверки в рамках регламента".