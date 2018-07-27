Глава СПЧ считает, что российские колонии нужно проверять чаще

ВОРОНЕЖ, 27 июл — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов считает, что после резонансных случаев избиения заключенных сотрудниками колонии учреждения ФСИН нужно чаще проверять.

"Это было бы правильно. Лишняя проверка никогда не вредит. Лишняя проверка — никогда не лишняя", — сказал Федотов, отвечая на вопрос журналистов, нужно ли инициировать проверку всех колоний после вскрывшихся случаев применения насилия по отношению к заключенным.

Видео с жестоким избиением заключенного на прошлой неделе опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии, семь арестованы.

На фоне скандала с избиением заключенного в Ярославле стало известно, что в минувшее воскресенье умер осужденный в брянской колонии. Позже региональный главк СК РФ сообщил о задержании заместителя дежурного помощника начальника колонии, который подозревается в насилии к заключенному, в результате которого тот скончался.

ФСИН объявила о создании по всей России специальных комиссий по проверке всех случаев применения насилия к заключенным за прошедший год. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что пытки в ярославской колонии говорят о необходимости реформирования самой системы ФСИН, Совфед может их инициировать. Глава ФСИН Геннадий Корниенко, комментируя заявление Матвиенко, призвал не спешить с реформированием: надо посмотреть "со всех сторон", "изучить проблему".