Глава СПЧ считает, что российские колонии нужно проверять чаще

ВОРОНЕЖ, 27 июл — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов считает, что после резонансных случаев избиения заключенных сотрудниками колонии учреждения ФСИН нужно чаще проверять.
Видео с жестоким избиением заключенного на прошлой неделе опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии, семь арестованы.
ФСИН объявила о создании по всей России специальных комиссий по проверке всех случаев применения насилия к заключенным за прошедший год. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что пытки в ярославской колонии говорят о необходимости реформирования самой системы ФСИН, Совфед может их инициировать. Глава ФСИН Геннадий Корниенко, комментируя заявление Матвиенко, призвал не спешить с реформированием: надо посмотреть "со всех сторон", "изучить проблему".