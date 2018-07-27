Москвичей предупредили о "дачных" пробках во второй половине дня

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Центр организации дорожного движения Москвы предупредил горожан о "дачных" пробках во второй половине дня пятницы, затруднения начнутся около трех часов дня, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В канун выходных дней ожидается осложнение дорожной ситуации на вылетных магистралях по направлению в область во второй половине дня. Вечерний час пик будет значительно растянут во времени: затруднения начнутся около 15 часов и будут продолжаться до 21-22 вечера", — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что прогнозируемые кратковременные дожди в разных районах города могут привести к снижению скорости автомобильного потока и увеличению количества мелких ДТП. Так, основные заторы ожидаются на съездах с Садового кольца, ТТК и МКАД, а также на Рязанском, Ленинградском, Волгоградском и Мичуринском проспектах, Дмитровском, Щелковском, Ленинградском, Волоколамском шоссе и Люблинской улице.

"Центр организации дорожного движения правительства Москвы просит водителей быть предельно внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Выезжать за город лучше до 15 часов или после окончания вечернего часа пик, а в первый выходной день — до 9 утра или после 15 часов", — заключили в ЦОДД.