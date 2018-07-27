Жители Крыма призвали Макаревича не относиться к ним как к товару

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича перестать воспринимать крымчан как товар.

Ранее Макаревич в эфире "Эха Москвы" заявил, что России в 2014 году следовало купить Крым, чтобы не портить отношения с Киевом.

"Я был свидетелем начала его карьеры. Очевидно, в те времена он даже не мог себе представить, что попробует говорить о Крыме и крымчанах как о чем-то неодушевленном, как о каком-то товаре. Для творческого человека это крах, это полностью показывает его коммерческое отношение к жизни", — сказал РИА Новости Иоффе.

"Крым и крымчане не продаются. Это главное, что нужно понять", — добавил он.

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