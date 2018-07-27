В Забайкалье шахтеры прекратили голодовку после выплаты зарплаты за май

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Шахтерам Дарасунского рудника в Забайкалье выплатили более 15 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Роструда.

"По имеющейся информации, работникам Дарасунского рудника в Забайкалье выплатили зарплату за май, акция протеста приостановлена. <…> Ожидается, что в ближайшее время будет погашена остальная часть долга", — уточняется в сообщении.

Ситуация с задолженностью по зарплате перед шахтерами остается на контроле Федеральной службы по труду и занятости.

Дарасунский рудник

Дарасунский рудник — горно-рудное предприятие по добыче и обогащению руд одноименного месторождения золота.

Перебои с зарплатой на предприятии, которое в 2017 году прежний собственник "Южуралзолото" после акций протеста горняков продал компании "Урюмкан", начались в январе. Полностью выплаты прекратились в мае. Долги перед коллективом составляют около 35 миллионов рублей.

Против руководства рудника возбудили два административных производства.

Девяносто два сотрудника предприятия приостановили работу, более 80 из них 24 июля объявили голодовку. Одиннадцать человек уже госпитализированы.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил ситуацию на контроль центрального аппарата ведомства.

Нынешняя забастовка не первая на руднике. В мае прошлого года около 80 горняков отказались покидать шахту до выплаты зарплаты. В сентябре того же года бастовали еще 50 сотрудников предприятия.