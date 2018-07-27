Зюганов попросил прекратить проверки совхоза, которым руководит Грудинин

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой повлиять на надзорные органы, которые проводят проверки подмосковного Совхоза имени Ленина, возглавляемого экс-кандидатом в президенты РФ Павлом Грудининым.

"Я разговаривал с Грудининым — девятую проверку пригнали… Официально обращаюсь к (премьер-министру РФ Дмитрию) Медведеву: прекратите это насилие над здравым смыслом, лучшее предприятие душат", — заявил Зюганов журналистам.

В марте в России состоялись выборы президента. Явка составила 67,54%. Действующий президент Владимир Путин одержал победу с 76,69% голосов, за него проголосовали более 56,4 миллиона избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Грудинин (11,77%), третьим стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,65%).