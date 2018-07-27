У границы с КНДР в Приморье впервые зафиксировали новых леопардов

ВЛАДИВОСТОК, 27 июл — РИА Новости. Фотоловушки на самой южной точке национального парка "Земля леопарда" в Приморье неподалеку от границы с КНДР зафиксировали четыре особи дальневосточного леопарда, два хищника замечены впервые, сообщает учреждение.

Одну из новых мониторинговых станций создали в бассейне реки Туманная неподалеку от места, где встречаются границы России, Китая и КНДР. В 2013 году во время зимнего учёта здесь фиксировался след дальневосточного леопарда, поэтому было решено изучить это место.

"Среди "саванных" пейзажей юга Хасанского района камера зафиксировала сразу четырех леопардов. Двое из них, взрослые самец и самка Leo 59M и Leo 101F, прежде уже отмечались у границы с Китаем примерно в 10 километрах от этого места. Двое других – котята-подростки в возрасте около года — были зафиксированы фотоловушками "Земли леопарда" впервые. Таким образом, данные фотомониторинга не только подтвердили наличие здесь леопарда, но и сообщили о наличии на этом участке размножающейся пары", — говорится в сообщении.

По словам старшего научного сотрудника ФГБУ "Земля леопарда" Дины Матюхиной, снимки подтверждают, что леопарды демонстрируют приспособленность к жизни в разных условиях – от хвойно-широколиственных лесов до редколесий и травянисто-кустарниковых зарослей.

"Кроме того, наличие редких кошек примерно в семи километрах от границы с КНДР дает надежды на то, что наши подопечные также могут заходить на территорию этой страны", — сказала Матюхина.

Сейчас вопрос о возможности совместного учета дальневосточного леопарда и амурского тигра на территории КНДР поднимается на встречах различного уровня, отмечает нацпарк.

Национальный парк "Земля леопарда" создан 5 апреля 2012 году. Его площадь составляет 262 тысячи гектаров. Здесь расположены 70% ареала дальневосточного леопарда. В 2017 году на этой территории зафиксированы 84 взрослых особи леопарда и 19 котят.