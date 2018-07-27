У границы с КНДР в Приморье впервые зафиксировали новых леопардов

ВЛАДИВОСТОК, 27 июл — РИА Новости. Фотоловушки на самой южной точке национального парка "Земля леопарда" в Приморье неподалеку от границы с КНДР зафиксировали четыре особи дальневосточного леопарда, два хищника замечены впервые, сообщает учреждение.
"Среди "саванных" пейзажей юга Хасанского района камера зафиксировала сразу четырех леопардов. Двое из них, взрослые самец и самка Leo 59M и Leo 101F, прежде уже отмечались у границы с Китаем примерно в 10 километрах от этого места. Двое других – котята-подростки в возрасте около года — были зафиксированы фотоловушками "Земли леопарда" впервые. Таким образом, данные фотомониторинга не только подтвердили наличие здесь леопарда, но и сообщили о наличии на этом участке размножающейся пары", — говорится в сообщении.
По словам старшего научного сотрудника ФГБУ "Земля леопарда" Дины Матюхиной, снимки подтверждают, что леопарды демонстрируют приспособленность к жизни в разных условиях – от хвойно-широколиственных лесов до редколесий и травянисто-кустарниковых зарослей.
"Кроме того, наличие редких кошек примерно в семи километрах от границы с КНДР дает надежды на то, что наши подопечные также могут заходить на территорию этой страны", — сказала Матюхина.
Сейчас вопрос о возможности совместного учета дальневосточного леопарда и амурского тигра на территории КНДР поднимается на встречах различного уровня, отмечает нацпарк.
Национальный парк "Земля леопарда" создан 5 апреля 2012 году. Его площадь составляет 262 тысячи гектаров. Здесь расположены 70% ареала дальневосточного леопарда. В 2017 году на этой территории зафиксированы 84 взрослых особи леопарда и 19 котят.