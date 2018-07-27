МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Подавляющее большинство россиян (93%) уверены, что Земля имеет форму шара, но 3% этим утверждениям ученых не верят и придерживаются мнения о том, что на самом деле наша планета плоская, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Планета Земля имеет форму шара, и этому есть неопровержимые доказательства, считает абсолютное большинство опрошенных (93%). С этим утверждением согласны респонденты как с неполным средним образованием (92%), так и с высшим образованием (95%)", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Наряду с этим 3% участников опроса высказали убежденность в том, что ученые намеренно вводят всех в заблуждение, говоря о том, что Земля имеет форму шара, на самом же деле планета плоская. Еще 4% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 29-30 мая 2018 года среди двух тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.