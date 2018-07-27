МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Большинство россиян (59%) считают, что ученые скрывают от общества правду об окружающем мире, при этом мнения граждан о том, знают ли истину сами представители мира науки, разделились поровну, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как свидетельствуют результаты опросов, проведенных ВЦИОМ в период с 2010 по 2017 годы, в большинстве своем россияне доверяли ученым – уровень доверия к представителям этой профессии колебался в пределах от 66% до 79%. Но, несмотря на доверие к науке и высокий авторитет профессии, "значительная часть россиян разделяет антинаучные взгляды и подозревает ученых в сокрытии правды от общества", выяснили социологи.

"На сегодняшний день большинство наших сограждан (59%) думают, что ученые скрывают от нас правду. Самыми недоверчивыми в этом вопросе остаются люди, не окончившие школу (77%). Тогда как среди людей с высшим образованием этот показатель ниже – 45%", — говорится в материалах исследования, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Более четверти (28%) опрошенных полагают, что ученые говорят людям правду, а 13% затруднились высказать свою точку зрения по этому поводу. Вместе с тем, мнения респондентов относительно того, знают ли сами ученые истину, разделились: 42% ответили на этот вопрос утвердительно, а 41% говорят, что ученые искренне заблуждаются и не знают истины.

Руководитель центра социально-экономических исследований НИСоцУ академии при президенте РФ Олег Чернозуб не исключил, что имеет место процесс реального снижения авторитета науки в обществе.

"Отчасти в этом виноваты политики и предприниматели, из конъюнктурных соображений раздувающие шумиху вокруг псевдонаучных данных, но отчасти — и сами ученые, в погоне за грантами и "наукометрическими показателями" время от времени публикующие не вполне проверенные, а иногда — и откровенно фальсифицированные данные", — полагает эксперт.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 29-30 мая 2018 года среди двух тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%. В 2010-2015 годах проводились квартирные опросы.