Следователь, поймавший Чикатило, раскрыл тайны из жизни маньяка

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Youtube опубликован документальный фильм "30 мифов о Чикатило", в котором генерал-майор Виктор Бураков, руководивший операцией по поимке преступника, раскрыл тайны из жизни одного из наиболее известных маньяков.
Как стало известно из фильма, Чикатило впервые признался в совершенных убийствах своему психиатру Александру Бухановскому, а решение о смертной казни маньяка было принято под давлением.
Кроме того, Бураков рассказал, что из уголовного дела в отношении Чикатило были удалены все материалы, которые свидетельствовали о психическом заболевании преступника. На основании этих записей, маньяка должны были поместить в психиатрическую больницу на лечение. Поведение Чикатило во время судебных заседаний прямо указывало на наличие заболевания, в частности, на одном из них преступник внезапно снял штаны.
В своих письмах Чикатило также рассказывал о своем детстве и семье. По словам преступника, его брат был якобы съеден на Украине в 30-е годы во время Голодомора, а когда самому будущему маньяку было 14 лет, его пыталась изнасиловать взрослая женщина.
На данный момент следствию удалось доказать 53 совершенных Чикатило убийств в период с 1978 по 1990 год. Сам преступник сознался в 56 убийствах.
Следователь Виктор Бураков скончался 21 июля 2018 года в возрасте 70 лет. Он руководил операцией "Лесополоса", в ходе которой был пойман известный маньяк.