Следователь, поймавший Чикатило, раскрыл тайны из жизни маньяка

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Youtube опубликован документальный фильм "30 мифов о Чикатило", в котором генерал-майор Виктор Бураков, руководивший операцией по поимке преступника, раскрыл тайны из жизни одного из наиболее известных маньяков.

Бураков обнародовал 25 писем, которые Чикатило писал из СИЗО, как он думал, своему адвокату, но на самом деле эти письма читали оперативники и психиатр преступника. Эти письма и легли в основу документального фильма.

Как стало известно из фильма, Чикатило впервые признался в совершенных убийствах своему психиатру Александру Бухановскому, а решение о смертной казни маньяка было принято под давлением.

Кроме того, Бураков рассказал, что из уголовного дела в отношении Чикатило были удалены все материалы, которые свидетельствовали о психическом заболевании преступника. На основании этих записей, маньяка должны были поместить в психиатрическую больницу на лечение. Поведение Чикатило во время судебных заседаний прямо указывало на наличие заболевания, в частности, на одном из них преступник внезапно снял штаны.

В своих письмах Чикатило также рассказывал о своем детстве и семье. По словам преступника, его брат был якобы съеден на Украине в 30-е годы во время Голодомора, а когда самому будущему маньяку было 14 лет, его пыталась изнасиловать взрослая женщина.

На данный момент следствию удалось доказать 53 совершенных Чикатило убийств в период с 1978 по 1990 год. Сам преступник сознался в 56 убийствах.

Следователь Виктор Бураков скончался 21 июля 2018 года в возрасте 70 лет. Он руководил операцией "Лесополоса", в ходе которой был пойман известный маньяк.