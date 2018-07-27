Минздрав выпустил рекомендации по питанию в жару

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Минздрав РФ рекомендует в жаркую погоду отказаться от употребления алкоголя, а также жирной, острой и жареной пищи, и пить больше воды с лимоном и мятой, есть больше овощей и фруктов.

"В жаркую пору… исключите потребление алкоголя, острой, жареной, жирной или копченой пищи, сладких газированных напитков. Чтобы избежать обезвоживания организма, пейте больше простой питьевой воды или воды с добавлением лимона, мяты, ешьте больше овощей и фруктов", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также в жаркие дни, когда температура воздуха составляет более 25 градусов, рекомендуется сократить время пребывания на улице, особенно это касается пожилых людей и маленьких детей, а также людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Прогулки советуют планировать до 10.00 и после 16.00, а в особо жаркие дни, когда температура поднимается до 30 градусов и выше, — до 9.00 и после 19.00. Кроме того, работающим людям в ведомстве рекомендуют выходить из дома пораньше, чтобы добираться до места работы было комфортнее. Тем, кто вынужден оказаться на улице после 10.00, советуют держаться в тени и идти не спеша, а также взять с собой воду и не забывать о головном уборе. В Минздраве советуют, по возможности, не выходить на улицу в часы пиковой жары.

В ведомстве также считают, что в часы вечерней прохлады стоит проявить физическую активность, поскольку малоподвижный образ жизни в жаркую погоду может спровоцировать обострение гипертонии, повысить риск тромбозов. Тем, кто проводит время в помещении, советуют не злоупотреблять кондиционером, поскольку включение его на слишком низкие температуры может привести и к тепловому шоку в случае необходимости выйти на улицу в жаркие часы, и к простуде. Более полезным способом пережить жару в Минздраве считают прохладный душ.

При выборе одежды Минздрав рекомендует остановиться на свободных вещах из натуральных тканей, хорошо пропускающих воздух, синтетические ткани не будут обеспечивать доступ воздуха к коже, что может привести к перегреванию. Также, чтобы избежать солнечных ожогов, советуют не надевать излишне открытую одежду и использовать солнцезащитные средства.

В случае недомогания — слабости, головной боли, головокружения, тошноты, озноба в ведомстве призывают обратиться за медицинской помощью, так как эти симптомы могут свидетельствовать о тепловом ударе, который опасен для здоровья, а порой и для жизни.