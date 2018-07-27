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Минздрав выпустил рекомендации по питанию в жару

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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЖара в Москве. Архивное фотоЖара в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Минздрав РФ рекомендует в жаркую погоду отказаться от употребления алкоголя, а также жирной, острой и жареной пищи, и пить больше воды с лимоном и мятой, есть больше овощей и фруктов.

Теплая погода. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ВОЗ выпустила рекомендации по защите от жары
"В жаркую пору… исключите потребление алкоголя, острой, жареной, жирной или копченой пищи, сладких газированных напитков. Чтобы избежать обезвоживания организма, пейте больше простой питьевой воды или воды с добавлением лимона, мяты, ешьте больше овощей и фруктов", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также в жаркие дни, когда температура воздуха составляет более 25 градусов, рекомендуется сократить время пребывания на улице, особенно это касается пожилых людей и маленьких детей, а также людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Прогулки советуют планировать до 10.00 и после 16.00, а в особо жаркие дни, когда температура поднимается до 30 градусов и выше, — до 9.00 и после 19.00. Кроме того, работающим людям в ведомстве рекомендуют выходить из дома пораньше, чтобы добираться до места работы было комфортнее. Тем, кто вынужден оказаться на улице после 10.00, советуют держаться в тени и идти не спеша, а также взять с собой воду и не забывать о головном уборе. В Минздраве советуют, по возможности, не выходить на улицу в часы пиковой жары.

В ведомстве также считают, что в часы вечерней прохлады стоит проявить физическую активность, поскольку малоподвижный образ жизни в жаркую погоду может спровоцировать обострение гипертонии, повысить риск тромбозов. Тем, кто проводит время в помещении, советуют не злоупотреблять кондиционером, поскольку включение его на слишком низкие температуры может привести и к тепловому шоку в случае необходимости выйти на улицу в жаркие часы, и к простуде. Более полезным способом пережить жару в Минздраве считают прохладный душ.

При выборе одежды Минздрав рекомендует остановиться на свободных вещах из натуральных тканей, хорошо пропускающих воздух, синтетические ткани не будут обеспечивать доступ воздуха к коже, что может привести к перегреванию. Также, чтобы избежать солнечных ожогов, советуют не надевать излишне открытую одежду и использовать солнцезащитные средства.

В случае недомогания — слабости, головной боли, головокружения, тошноты, озноба в ведомстве призывают обратиться за медицинской помощью, так как эти симптомы могут свидетельствовать о тепловом ударе, который опасен для здоровья, а порой и для жизни.

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