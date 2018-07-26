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Общество

Рязанский губернатор оценил проведение парашютного фестиваля в регионе

(обновлено: 23:05 26.07.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фотоГубернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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РЯЗАНЬ, 26 июл — РИА Новости. Рязанская область стремится создать условия для развития, профессионального и творческого роста каждого человека вне зависимости от его физических данных, заявил в четверг на открытии международного парашютного фестиваля HANDI FLY International Challenge 2018 губернатор Николай Любимов.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Третий международный парашютный фестиваль HANDI FLY International Challenge 2018 проходит на аэродроме Крутицы в Шиловском районе Рязанской области. В мероприятии, которое организовано в рамках проекта "Небо, открытое для всех", принимают участие 120 спортсменов-инвалидов из Франции, Швеции, Греции, Македонии, Азербайджана, Латвии, Хорватии, Казахстана, Белоруссии и России. В составе российской команды — 55 человек, среди них двое — из Рязанской области.

В церемонии открытия соревнований приняли участие председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Государственной думы РФ Михаил Терентьев, представитель научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, Герой России Виктор Рень, президент Российского спортивного союза инвалидов Флюр Нурлыгаянов, президент Федерации парашютного спорта Франции Давид Рот, начальник Рязанского училища ВДВ Алексей Рагозин.

Приветствуя собравшихся, Любимов подчеркнул, что Рязанская область всегда открыта для гостей, как небо – для всех любителей парашютного спорта.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Мы стремимся сделать регион территорией широких возможностей. Создать условия для развития, профессионального и творческого роста каждого человека вне зависимости от его физических данных", – сказал Любимов.

По его словам, в Рязанской области уделяется большое внимание созданию доступной среды. Ведется переход к современной системе адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья, которые, вносят существенный вклад в развитие экономики, науки, культуры региона, активно участвуют в общественной жизни, добиваются отличных результатов в спорте.

"Фестиваль HANDI FLY International Challenge 2018 имеет особое значение. Он позволяет продемонстрировать силу духа, физический потенциал, заявить о том, насколько безграничны возможности человека", – сказал губернатор. Часть приветствия глава региона произнес на английском языке.

Любимов ознакомился с работой Школы дронов Московского авиационного института. Ему продемонстрировали запуск и полет беспилотников. Глава региона испытал очки FPV, объехал территорию аэродрома за рулем электрокара. Также Любимов посетил площадку, где проходят прыжки на двухместных парашютных системах "Тандем", пообщался со спортсменами и тренерами.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"То, что происходит здесь сегодня – замечательно. Такие фестивали доказывают, что возможности человека поистине безграничны. Рязанская область первой из регионов РФ принимает эти соревнования. Это большая честь. Мы рады приветствовать людей, которые приехали к нам со всех уголков нашей страны и из-за границы", – сказал губернатор. Он выразил благодарность организаторам фестиваля и подчеркнул, что от общения с участниками соревнований остались очень хорошие впечатления.

Председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы Михаил Терентьев отметил, что мероприятие проводится при поддержке фонда президентских грантов.

"В нас поверили! Те, кто сюда приехал, получат радость от участия в фестивале. Наш опыт будет полезен людям с инвалидностью, которые стремятся к спорту, здоровому образу жизни", – сказал Терентьев.

Президент Российского спортивного союза инвалидов Флюр Нурлыгаянов высоко оценил аэродром Крутицы.

"Здесь присутствуют иностранные участники. Очень важно, что они увидели, на каком высоком уровне в России могут проходить соревнования, почувствовали дружеское отношение. Это и есть народная дипломатия", – сказал Нурлыгаянов.

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