Косачев оценил идею обязательной аккредитации визовых центров в России

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев считает, что законопроект, предполагающий обязательную аккредитацию визовых центров в РФ, будет способствовать развитию туризма.

"Это услуга, удобная населению и способствующая развитию туристической отрасли. Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг", — написал Косачев в Facebook

Он добавил, что персональные данные, в том числе биометрические, должны храниться и обрабатываться в определённом порядке, а не произвольно. "Вот для чего нужна аккредитация, в этом единственный смысл законопроекта. Возникающие попутно вопросы можно и нужно обсуждать, предусматривая соответствующие поправки во втором чтении законопроекта в случае его одобрения в первом", — написал сенатор.

Законопроект, предполагающий обязательную аккредитацию визовых центров, на прошлой неделе был внесен в Госдуму. Изменения в ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" были подготовлены сенаторами Константином Косачевым и Олегом Морозовым. Авторы проекта отмечают, что вводимые нормы позволят усилить контроль за посреднической деятельностью в сфере выдачи виз с целью защиты прав и законных интересов граждан, в том числе пресечения незаконного распространения и использования персональных данных, и минимизации нарушений в этой сфере.

Согласно некоторым положениям законопроекта, чтобы получить аккредитацию, у оператора должны быть филиалы (представительства) минимум в 20 субъектах РФ. Он должен иметь опыт работы в сфере оказания услуг, связанных со сбором и обработкой документов, необходимых для получения визы, от имени дипломатических миссий и консульских представительств не менее 3 лет.

Проект предполагает, что максимальная доля иностранного участия в уставном капитале не должна превышать 20%. Оператор обязан подтвердить отсутствие аффилированности с юридическим или физическим лицом, осуществляющим туристскую деятельность, и обеспечить наличие технических средств для обработки конфиденциальной информации (в том числе биометрических персональных данных), сертифицированных в соответствии с законодательством РФ.