Сотрудники ФСБ провели обыск в квартире зеленоградского "президента СССР"

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Сотрудники ФСБ в рамках расследования уголовного дела об экстремизме провели обыск у жителя Зеленограда Сергея Тараскина, известного тем, что в 2010 году он объявил себя "временно исполняющим обязанности президента СССР", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, зубной врач из Зеленограда 1962 года рождения Тараскин провозгласил себя врио президента СССР в 2010 году прямо во время судебного заседания, где он оспаривал факт выселения из-за долгов из взятого им в аренду помещения под клинику. Тараскин заявил, что "принимает на себя лично всю полноту власти и ответственности" императора Российской империи, президентов РСФСР и СССР. На YouTube-канале "Министерство Юстиции СССР" в конце марта 2018 года появилось обращение Тараскина "к гражданам СССР".

"Сотрудники ФСБ провели обыски в квартире Тараскина, изъяты аудио- и видеоматериалы о деятельности организации "СССР", уставные документы, печати, типографская продукция", — сообщил источник.

Он добавил, что обыск проводился в рамках расследования дела по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". По словам источника, Тараскин был допрошен в качестве свидетеля.