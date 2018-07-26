Сотрудники ФСБ провели обыск в квартире зеленоградского "президента СССР"

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Сотрудники ФСБ в рамках расследования уголовного дела об экстремизме провели обыск у жителя Зеленограда Сергея Тараскина, известного тем, что в 2010 году он объявил себя "временно исполняющим обязанности президента СССР", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.обращение Тараскина "к гражданам СССР".
"Сотрудники ФСБ провели обыски в квартире Тараскина, изъяты аудио- и видеоматериалы о деятельности организации "СССР", уставные документы, печати, типографская продукция", — сообщил источник.
Он добавил, что обыск проводился в рамках расследования дела по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". По словам источника, Тараскин был допрошен в качестве свидетеля.