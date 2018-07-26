В столичных СИЗО планируют ввести занятия йогой

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Экспериментальные занятия йогой с осуждёнными прошли в столичном СИЗО-6. Как ожидается, такие занятия станут регулярными во всех следственных изоляторах Москвы, проводить их будут преподаватели из федерации йоги.

Инициатором проекта стала заместитель председателя столичной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, ее поддержали во ФСИН. Как рассказала РИА Новости Меркачева, заключённые ей часто жалуются на отсутствие возможности заниматься спортом из-за ограниченной площади камер. В некоторых изоляторах существуют специально оборудованные спортзалы, но в них не всегда есть возможность попасть из-за очередей.

"В таких случаях мы и раньше рекомендовали заключённым обратить внимание на йогу. Для занятий не нужно много места, при этом они эффективно поддерживают организм в форме в условиях нехватки свежего воздуха и витаминов", — сказала собеседница агентства.

Для того чтобы помочь заключенным в освоении техник йоги, было решено разработать специальное пособие "Йога для заключенных", авторами которого стали известный тренер Алексей Меркулов и Ева Меркачева. По словам правозащитницы, в ближайшее время пособие напечатают и распространят среди заключённых, в том числе оно поступит в библиотеки столичных СИЗО.

"ФСИН поддержала наше начинание, и было принято решение проводить ещё и очные занятия с профессиональными тренерами", — сказала Меркачева. По её словам, есть договоренность с федерацией йоги о том, что занятия смогут вести их инструктора. Пока планируется проводить уроки ежемесячно.

Впервые в СИЗО

СИЗО-6 УФСИН по Москве стало первым изолятором в России, где начали проводить занятия йогой с инструктором. Раньше йогу начали осваивать осужденные в Омской области, но там ее преподают в колонии. В Москве занятия будут доступны тоже только для уже осужденных людей, содержащихся в хозяйственных отрядах СИЗО. Обусловлено это прежде всего тем, что на посещение подследственных необходимо получать разрешение следователя. "То есть чтобы провести урок в камере на 30 человек, нам пришлось бы получить разрешение от тридцати разных следователей", — уточнила Меркачева.

Экспериментальное занятие прошло в четверг утром. В нем приняли участие семь осужденных девушек и два молодых человека. Тренер Меркулов обратил внимание на то, что йога хороша тем, что отдельные элементы, например техники дыхания, можно выполнять, не отрываясь от повседневных занятий, что важно в условиях лишения свободы.

"Тюрьма прежде всего в сознании человека, поэтому важно изменить себя, встряхнуться и освободиться от внутренних оков, что и помогает сделать йога", — сказал Меркулов.

Начальник СИЗО Андрей Шубин в свою очередь рассказал, что сейчас в хозотряде изолятора содержится 57 человек. Несмотря на восьмичасовой рабочий день, у каждого осужденного есть 2-3 часа свободного времени. Единовременно в занятии могут принимать участие до 70% осужденных. После экспериментального занятия руководство учреждения соберет отзывы осужденных и примет решение о продолжении уроков в дальнейшем. При этом Шубин выразил уверенность, что желающие продолжить заниматься будут, так как йога — это "отдых для души и тела".