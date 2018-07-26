В столичных СИЗО планируют ввести занятия йогой

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Экспериментальные занятия йогой с осуждёнными прошли в столичном СИЗО-6. Как ожидается, такие занятия станут регулярными во всех следственных изоляторах Москвы, проводить их будут преподаватели из федерации йоги.
"В таких случаях мы и раньше рекомендовали заключённым обратить внимание на йогу. Для занятий не нужно много места, при этом они эффективно поддерживают организм в форме в условиях нехватки свежего воздуха и витаминов", — сказала собеседница агентства.
Для того чтобы помочь заключенным в освоении техник йоги, было решено разработать специальное пособие "Йога для заключенных", авторами которого стали известный тренер Алексей Меркулов и Ева Меркачева. По словам правозащитницы, в ближайшее время пособие напечатают и распространят среди заключённых, в том числе оно поступит в библиотеки столичных СИЗО.
"ФСИН поддержала наше начинание, и было принято решение проводить ещё и очные занятия с профессиональными тренерами", — сказала Меркачева. По её словам, есть договоренность с федерацией йоги о том, что занятия смогут вести их инструктора. Пока планируется проводить уроки ежемесячно.
Впервые в СИЗО
Экспериментальное занятие прошло в четверг утром. В нем приняли участие семь осужденных девушек и два молодых человека. Тренер Меркулов обратил внимание на то, что йога хороша тем, что отдельные элементы, например техники дыхания, можно выполнять, не отрываясь от повседневных занятий, что важно в условиях лишения свободы.
"Тюрьма прежде всего в сознании человека, поэтому важно изменить себя, встряхнуться и освободиться от внутренних оков, что и помогает сделать йога", — сказал Меркулов.
Начальник СИЗО Андрей Шубин в свою очередь рассказал, что сейчас в хозотряде изолятора содержится 57 человек. Несмотря на восьмичасовой рабочий день, у каждого осужденного есть 2-3 часа свободного времени. Единовременно в занятии могут принимать участие до 70% осужденных. После экспериментального занятия руководство учреждения соберет отзывы осужденных и примет решение о продолжении уроков в дальнейшем. При этом Шубин выразил уверенность, что желающие продолжить заниматься будут, так как йога — это "отдых для души и тела".