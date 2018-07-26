МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Государственная дума отклонила законопроект, который предлагал приравнять "фактические брачные отношения" к официальному браку.

Документ внесли на рассмотрение нижней палаты парламента в январе. Согласно пояснительной записке, признаками "фактических брачных отношений" считаются ведение общего хозяйства и совместное проживание в течение пяти лет, а также ведение общего хозяйства, совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка.

В проекте уточнялось, что к таким парам должно применяться семейное и гражданское законодательство.

Ответственный комитет ГД по вопросам семьи, женщин и детей ранее не поддержал эту инициативу. В частности, там отметили, что "приближающийся пятилетний срок совместного проживания" может стать причиной разрыва отношений между мужчиной и женщиной.

Кроме того, по мнению комитета, законопроект не отвечает целям, заявленным в пояснительной записке: решению проблем защиты материнства и детства, укреплению социальных основ общества.

Думский комитет по госстроительству и законодательству тоже рекомендовал нижней палате отклонить проект. Там сочли размытыми предложенные признаки "фактических брачных отношений". Также из текста проекта не ясно, кто и с какого именно момента установит факт наличия таких отношений.