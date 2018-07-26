МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Государственная дума отклонила законопроект, который предлагал приравнять "фактические брачные отношения" к официальному браку.
В проекте уточнялось, что к таким парам должно применяться семейное и гражданское законодательство.
Ответственный комитет ГД по вопросам семьи, женщин и детей ранее не поддержал эту инициативу. В частности, там отметили, что "приближающийся пятилетний срок совместного проживания" может стать причиной разрыва отношений между мужчиной и женщиной.
Думский комитет по госстроительству и законодательству тоже рекомендовал нижней палате отклонить проект. Там сочли размытыми предложенные признаки "фактических брачных отношений". Также из текста проекта не ясно, кто и с какого именно момента установит факт наличия таких отношений.