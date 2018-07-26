МЧС предложило расширить полномочия пожарного надзора

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. МЧС России предлагает существенно расширить полномочия государственного пожарного надзора для выявления виновников пожаров: инспекторам, в частности, могут дать право снимать отпечатки пальцев у подозреваемых и "беспрепятственно посещать организации по расследуемым уголовным делам".

Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В целях повышения эффективности деятельности при выявлении виновников пожаров законопроектом предлагается расширить полномочия органов ГПН ФПС в данной сфере… (Дать право) производить дактилоскопирование лиц, подозреваемых в совершении преступления, по уголовным делам, подследственным органам государственного пожарного надзора Федеральной противопожарной службы", — говорится в материалах к законопроекту.

Кроме того, пожарный надзор может получить право получать персональные данные граждан и другие сведения о них из больниц, куда они поступили с ожогами и травмами после пожаров.

Инспекторы также могут получить право "беспрепятственно посещать организации по расследуемым уголовным делам", а также "знакомиться с необходимыми документами и материалами".

В случае принятия законопроекта, проведение пожарно-технических, пожарно-тактических и других экспертиз закрепят за судебно-экспертными учреждениями Федеральной противопожарной службы.

"Данная норма закона определит СЭУ ФПС как специально уполномоченные учреждения по экспертному обеспечению расследования пожаров", — отмечается в пояснительной записке.

В МЧС РФ считают, что эти меры позволят "существенно повысить обоснованность и объективность принимаемых процессуальных решений при расследовании уголовных дел". Все это, по мнению авторов законопроекта, будет способствовать улучшению пожарной безопасности в России.