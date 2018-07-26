МЧС предложило расширить полномочия пожарного надзора

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. МЧС России предлагает существенно расширить полномочия государственного пожарного надзора для выявления виновников пожаров: инспекторам, в частности, могут дать право снимать отпечатки пальцев у подозреваемых и "беспрепятственно посещать организации по расследуемым уголовным делам".
"В целях повышения эффективности деятельности при выявлении виновников пожаров законопроектом предлагается расширить полномочия органов ГПН ФПС в данной сфере… (Дать право) производить дактилоскопирование лиц, подозреваемых в совершении преступления, по уголовным делам, подследственным органам государственного пожарного надзора Федеральной противопожарной службы", — говорится в материалах к законопроекту.
Кроме того, пожарный надзор может получить право получать персональные данные граждан и другие сведения о них из больниц, куда они поступили с ожогами и травмами после пожаров.
Инспекторы также могут получить право "беспрепятственно посещать организации по расследуемым уголовным делам", а также "знакомиться с необходимыми документами и материалами".
"Данная норма закона определит СЭУ ФПС как специально уполномоченные учреждения по экспертному обеспечению расследования пожаров", — отмечается в пояснительной записке.
В МЧС РФ считают, что эти меры позволят "существенно повысить обоснованность и объективность принимаемых процессуальных решений при расследовании уголовных дел". Все это, по мнению авторов законопроекта, будет способствовать улучшению пожарной безопасности в России.