Госдума приняла закон о расширении обязанностей больных туберкулезом

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Государственная дума на дополнительном заседании в четверг приняла в окончательном, третьем, чтении закон об обязанности больных туберкулезом соблюдать санитарно-противоэпидемический режим и проходить соответствующее обследование.

Проект изменений в федеральный закон "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации" был внесен на рассмотрение Госдумы в 2014 году Государственным собранием Башкортостана.

Документом предлагается обязать лиц с подозрением на туберкулез проходить по назначению врача медицинское обследование и профилактические мероприятия, в том числе принимать лекарства. Согласно проекту, лица также обязаны находиться под наблюдением в медицинской противотуберкулезной организации и соблюдать периодичность осмотров.

При этом лица, больные туберкулезом, обязаны проходить лечение, назначенное врачом, соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период их временной нетрудоспособности; а также соблюдать правила поведения пациентов в медицинских противотуберкулезных организациях во время лечения в таких организациях.