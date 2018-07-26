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Общество

Роскачество проверило сливочное масло в магазинах на соответствие ГОСТам

(обновлено: 08:31 26.07.2018)
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© Flickr / cheeseslaveСливочное масло. Архивное фотоСливочное масло. Архивное фото
© Flickr / cheeseslave

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Роскачество провело исследование ряда марок сливочного масла, которое продается в российских магазинах, выяснив, соответствует ли фактическая доля жира указанной на упаковке и подменяют ли молочный жир растительным, говорится в сообщении организации.

Молочная продукция на производстве. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
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С учетом предыдущих испытаний качества сливочного масла 82,5% жирности в итоговый рейтинг были включены 74 самые популярные марки из России и Белоруссии. В новое исследование вошли и десять региональных торговых марок.

Специалисты Роскачества исследовали продукцию по 68 параметрам качества и безопасности. В частности, сливочное масло проверили на наличие кишечной палочки, токсичных элементов, пестицидов, антибиотиков и микотоксинов. Было проведено также изучение потребительских свойств продукции.

"Лучшим маслом на российском рынке по итогам всех исследований стали 22 товара из 74 — это масло, которое по своим потребительским характеристикам превышает действующие ГОСТы", — говорится в сообщении.

Результаты исследования

Роскачество указывает, что по результатам нового этапа исследования все испытанные марки сливочного масла признаны полностью безопасным. "Бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка, листерий, дрожжей и других патогенных микроорганизмов в новом исследовании выявлено не было", — отмечается в сообщении.

Сотрудник химической лаборатории на молочном заводе
© РИА Новости / Максим Богодвид
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При этом организация указывает, что одной из важнейших рекомендаций по выбору сливочного масла остается внимательное изучение покупателем температуры хранения на полке магазина — она не должна превышать плюс 6 градусов.

Исследование не выявило случаев фальсификации сливочного масла через добавление растительных жиров, как и случаев "обмана" с нетто-массой продукции. В то же время массовая доля жира была ниже заявленной у четырех марок товаров. "Данное отклонение коррелирует с повышенной долей влаги — у этих товаров она выше, чем нужно", — поясняется в сообщении.

Традиционно Роскачество проверило, можно ли считать более качественным продуктом тот, цена которого выше. "Самое дорогое масло в новом исследовании — 143 рубля в пересчете на 100 граммов — оказалось качественным и безопасным, а самое дешевое (78,5 рубля за 100 граммов) — наоборот, имеет нарушения по жирности и влаге", — сообщает организация.

Покупатели спрашивают

Заместитель руководителя Роскачества Мария Сапунцова отметила, что покупатели часто задают экспертам вопросы о консистенции масла или его "странном" вкусе.

"Потребители чаще всего интересуются, не выдают ли производители менее жирное "крестьянское" масло 72,5% жирности за классическое, более жирное "традиционное", а также не добавляют ли "лишних" ингредиентов, таких как крахмал или растительные жиры", — рассказала Сапунцова.

Мороженое. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Роскачество указывает, что в процессе производства масла от жира отделяется вода, но производитель может оставить в нем больше влаги, чем этого требует национальный стандарт. "Это приводит к снижению содержания жира и, соответственно, уменьшает себестоимость масла", — поясняется в релизе.

Эксперты Роскачества рекомендуют покупать масло в фольге: она по сравнению с пергаментом обеспечивает лучшую сохраняемость масла, так как задерживает испарение влаги. Фольга также защищает продукт от фотоокисления.

"Именно из-за света в масле начинают происходить окислительные процессы, из-за которых появляется штафф — полупрозрачный желтый или просто отличающийся по цвету слой на поверхности масла", — поясняется в сообщении.

Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян в выборе качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".

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