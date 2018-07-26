Сотрудники МЧС на затопленной в результате паводка улице в Чите

Сотрудники МЧС на затопленной в результате паводка улице в Чите

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июл — РИА Новости. Правительство РФ на ближайшем заседании рассмотрит вопрос компенсации жителям Забайкалья, которые пострадали от паводка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Вопрос выделения компенсаций жителям Забайкалья будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства РФ", — сказал собеседник агентства.

По его словам, это решение принято после обращения полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло и министра МЧС Евгения Зиничева в ходе рабочей поездки в Забайкалье.

Паводки в районах Забайкальского края начались 8 июля, в Чите это сильнейший паводок с момента начала истории наблюдения — 1936 года. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС. В Забайкалье остаётся группировка спасателей из разных регионов Сибири. Власти Забайкалья 18 июля предупредили о возможной второй волне паводка в связи с интенсивными осадками в течение трех ближайших суток. Общий ущерб от первой волны оценен в более чем миллиард рублей.