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Общество

"Ромир": россияне рассказали, пытаются ли найти замену импортным лекарствам

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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкАптека. Архивное фотоАптека. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Россияне, которые покупают импортные лекарства, либо не пытаются найти им замену среди российских медикаментов, либо находят аналоги только небольшого числа препаратов, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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"Ромир" выяснил отношение россиян к отечественным и зарубежным лекарствам

В опросе холдинга приняли участие 1,8 тысячи человек в возрасте от 20 лет до 60 лет, проживающие во всех типах городов во всех федеральных округах. Выборка, таким образом, представляет взрослое экономически активное население России.

"Всего 8% участников опроса, предпочитающих лекарства из-за рубежа, смогли найти замену импортным препаратам", — говорится в исследовании. По сравнению с опросом 2017 года доля таких ответов сократилась втрое — с 24%.

Одновременно выросло количество тех респондентов, кто не смог заменить отечественным ни один импортный препарат. В текущем году такой ответ дали 11% против 7% годом ранее. Кроме того, 21,5% опрошенных (годом ранее — 24%) сказали, что смогли найти замену лишь некоторым медикаментам, столько же (против 18%) нашли аналоги небольшому числу самых простых лекарств.

"Больше всего участников опроса — 38% — заявили, что и не пытаются найти замену, так как в принципе предпочитают импортные препараты. Стоит отметить, что число таких респондентов по сравнению с прошлым годом значительно увеличилось. В 2017 году такой ответ выбрали всего 27%", — добавляет "Ромир".

Можно ли найти замену

Витрина с лекарствами в аптеке. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Исследовательский холдинг предполагает, что рост доли респондентов, которые не пытаются найти замену импортным лекарствам, может быть связан с обсуждениями идеи ограничить импорт медикаментов из ряда стран в рамках закона о контрсанкциях (он был принят в начале июня), а также с тем, что в итоговую версию закона такие запреты не вошли.

"Очевидно, что на фоне этих дискуссий большее количество граждан заранее пыталось найти замену привычным препаратам. Однако после того, как пункт исключили из проекта документа, необходимость в этом отпала", — отметил президент "Ромир" Андрей Милехин, слова которого приводятся в сообщении холдинга.

Милехин также указал, что данные опроса указывают на тревожную для российских производителей тенденцию. "Те, кто пытался перейти на лекарства отечественного производства, за время поисков разочаровались в их качестве", — пояснил президент холдинга.

Так, по данным "Ромир", только 4% из пытавшихся найти российские аналоги медикаментов теперь считают их более качественными, чем зарубежные. При этом еще год назад такой вариант ответа выбрали 17% респондентов.

Количество же тех, кто считает лучшими зарубежные лекарства, выросло до 59% с 23%. Доля респондентов, полагающих, что качество импортных и отечественных лекарств одинаково, напротив, сократилась до 36% с 60%.

Мнения россиян о том, смогли бы они обойтись без импортных лекарств в случае введения запретов, разделились. Так, 35% респондентов считают, что у тех, кому лекарства из-за рубежа необходимы, в случае ограничений возникли бы проблемы. Еще 33% сказали, что трудности могли бы возникнуть, а 32% считают, что для большинства ничего бы не изменилось, поскольку замену импортным препаратам несложно найти.

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